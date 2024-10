Une contracture due à une sciatique: pourquoi le Roi portait une canne au moment de recevoir Macron

Une contracture musculaire au dos due à une sciatique. C’est, apprend Le360 de source sûre, la raison pour laquelle le roi Mohammed VI s’est aidé d’une canne lorsqu’il a reçu, ce lundi 28 octobre, le président français Emmanuel Macron, en visite d’État de trois jours au Royaume.

Les mêmes symptômes étaient d’ailleurs apparents lorsque le roi Mohammed VI avait reçu, mercredi 23 octobre dernier, la nouvelle composition du gouvernement Akhannouch ainsi que lors de la cérémonie, tenue le même jour, de nomination de nouveaux walis et gouverneurs.

Lire aussi : Arrivée à Rabat du président français Emmanuel Macron

Contacté, un médecin spécialisé précise que de tels symptômes sont parfaitement communs et ne prêtent à aucune forme d’inquiétude. «Il est normal qu’une telle contracture se ressente sur la manière de se tenir debout et de marcher», nous indique-t-on. Une telle contracture musculaire suppose néanmoins un traitement adéquat. Passée une période de convalescence, les symptômes décrits disparaissent naturellement.

Rappelons que le président de la République française, Emmanuel Macron, et son épouse Brigitte Macron sont arrivés, ce lundi en fin d’après-midi à Rabat, pour une visite d’État au Royaume du Maroc, à l’invitation du roi Mohammed VI. À leur arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, le chef de l’État français et Brigitte Macron ont été accueillis par le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et des princesses Lalla Khadija et Lalla Meryem.