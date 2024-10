Les moments forts de la visite d’État d’Emmanuel Macron au Maroc

Le programme définitif de la visite du chef d’État français au Maroc n’a pas encore été dévoilé, mais les principales manifestations prévues sont déjà connues. Le discours que le président français va prononcer devant les deux chambres du Parlement réunies sera sans doute l’un des moments forts de son voyage. «S’adresser aux élus de la Nation est un signe fort de solidité des relations entre les deux pays. Cela montre aussi le grand intérêt accordé par le Roi à la visite du président français qui revêt, ainsi, un caractère spécial», commente une source gouvernementale.

Pour Abdelghani Youmni, Conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger, «en s’exprimant devant le Parlement marocain, Emmanuel Macron saisira l’occasion pour axer son discours sur les liens d’exception qui unissent les deux Nations et, surtout, réaffirmer le soutien de la France à la marocanité du Sahara et au plan marocain d’autonomie, signe révélateur de la justesse de la cause marocaine». D’autant plus, dit-il, que cette visite intervient quelques jours seulement après le discours du roi Mohammed VI à l’ouverture de la session d’automne au Parlement, dans lequel le Souverain a adressé ses vifs remerciements à la France et à Emmanuel Macron pour ce «soutien franc» à l’intégrité territoriale du Maroc. «Cette évolution positive, qui fait prévaloir le bon droit et la légitimité par la reconnaissance des droits historiques du Maroc, est portée par un grand pays doté du statut de membre permanent au Conseil de sécurité et reconnu comme un acteur influent de la scène internationale. Bien plus, la France possède une connaissance pointue de la nature et des soubassements de ce conflit régional», avait souligné le Souverain.

La visite de Macron offre également l’opportunité d’apprécier «le rôle du Maroc, incarnation d’un islam tolérant et modéré, dans la lutte contre le terrorisme», affirme Abdelghani Youmni, ajoutant que le Royaume a toujours été un partenaire idéal de la France, dans une approche de prospérité partagée.

L’économie occupe à son tour une place de choix dans la visite du président français au Maroc. Emmanuel Macron sera accompagné par une importante délégation ministérielle et plusieurs chefs d’entreprises. Selon nos informations, plusieurs accords et mémorandums d’entente seront signés en marge de cette visite, couvrant plusieurs domaines de coopération.

À son arrivée au Maroc, le lundi 28 octobre, une cérémonie d’accueil officiel sera réservée au chef d’État français à la place du Mechouar au Palais royal, présidée par le Roi. Une salve de 21 coups de canon retentira en signe de bienvenue. Par la même occasion, un dîner officiel sera offert en l’honneur du président Macron et des membres de la délégation française.