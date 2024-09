Officiel: Emmanuel Macron va effectuer une visite d’État au Maroc fin octobre

Le roi Mohammed VI a adressé jeudi une lettre d’invitation au chef de l’État à cette date, dans laquelle il se réjouit «des horizons prometteurs qui se dessinent pour nos deux pays», a précisé la présidence française.

Cette visite sera «l’occasion de conférer à notre partenariat d’exception une vision renouvelée et ambitieuse couvrant plusieurs secteurs stratégiques et tenant compte des priorités de nos deux pays», a ajouté le Souverain selon l’Elysée.

Le roi Mohammed VI se trouve actuellement en France dans le cadre d’une visite privée. D’après Africa Intelligence, la présidence française tente d’organiser dans les prochains jours une rencontre avec le souverain marocain. Le site français évoque l’éventualité d’un déjeuner entre le Président français et le Roi.

Précisons que dans une lettre adressée le 31 juillet dernier par le Souverain au Président de la République française, le roi Mohammed VI avait formulé une invitation officielle à Emmanuel Macron.

«Comme cela avait été évoqué lors de Nos précédents échanges, Je serai heureux de Vous recevoir au Maroc dans le cadre d’une Visite d’État dont les dates seront arrêtées par la voie diplomatique», a écrit le Roi.

Dans ce même message, le Souverain se réjouit «tout particulièrement, de la position claire et forte que la France adopte, dans Votre Message, au sujet du Sahara marocain». «J’apprécie pleinement le soutien clair que Votre pays apporte à la souveraineté du Maroc sur cette partie de son territoire, la fermeté de l’appui français à l’autonomie sous souveraineté marocaine comme issue à ce différend régional, consacrant, par là même, le plan proposé par le Maroc, dès 2007, comme la seule base pour y parvenir», lit-on encore. Le peuple marocain et ses forces vives mesurent toute l’importance de cette décision, qui émane d’un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, intime connaisseur du passé et du présent de l’Afrique du Nord et témoin privilégié de l’évolution de ce différend régional, avait ajouté le roi Mohammed VI, soulignant que grâce à la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales, «des perspectives prometteuses s’ouvrent à Nos deux pays dans de nombreux secteurs stratégiques, permettant de renforcer le partenariat d’exception bâti, des décennies durant, sur l’amitié et la confiance».

«Le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine»

Le message royal était une réponse à une lettre adressée par le Président français au Souverain à l’occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône et dans laquelle il annonce officiellement au Souverain qu’il «considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», comme l’indiquait mardi 30 juillet le cabinet royal dans un communiqué.

Dans ce même message, le Président de la République française assure le Roi de «l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume» et que son pays «entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international».

À cet effet, le président Emmanuel Macron affirme que «pour la France, l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant», ajoutant que ce plan «constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies».

«Aujourd’hui, un consensus international de plus en plus large se dégage», constate le chef de l’État français, concernant le Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, précisant que «la France y prend toute sa part dans l’ensemble des enceintes concernées», notamment à travers le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général des Nations unies et de son Envoyé personnel.

«Il est temps d’avancer. J’encourage donc toutes les parties à se réunir en vue d’un règlement politique, qui est à portée de main», affirme le président Macron dans son message. Par ailleurs, après s’être félicité des efforts du Maroc pour le développement économique et social du Sahara marocain, le Président de la République française s’est engagé à ce que «la France accompagne le Maroc dans cette démarche au bénéfice des populations locales».

Rappelons que la visite du président Macron au Maroc, comme nous le précisent nos sources, est prévue les 29 et 30 octobre prochains.