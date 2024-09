Pastèques: le Maroc, premier fournisseur de l’Espagne et de la France en 2023

Le Maroc a été l’un des plus grands exportateurs de pastèques en 2023. Ainsi, malgré la concurrence montante du Sénégal et de la Mauritanie sur ce marché, près de deux tiers (65,35%) des importations espagnoles de ce fruit en 2023 sont en provenance du Maroc, soit un total de 78.500 tonnes pour une valeur de 52,36 millions d’euros à un prix moyen de 0,67 euro le kilo.

C’est ce qu’indique le site d’informations spécialisé Hortoinfo qui s’est basé sur les données de Comtrade, la division de la statistique de l’ONU. Et ce, loin devant le Sénégal (16,11%) et la Mauritanie (10,15%).

De même, selon ces données, le Maroc a été le plus grand fournisseur de la France en pastèques en 2023, avec un volume de 121.910 tonnes soit une part de plus de 45%, devant l’Espagne (99.220 tonnes) et la Mauritanie (30.880 tonnes).

Ces données montrent, par ailleurs, que le marché espagnol des pastèques a pris de l’ampleur ces dernières années. En 10 ans, l’Espagne est passée de la 21ème à la 8ème place parmi les plus grands importateurs de pastèques, atteignant 120.050 tonnes en 2023.

Selon la même source, les États-Unis ont dominé les importations mondiales de pastèques en 2023 avec un volume de 820.910 tonnes, soit une part de 16,83% du total, suivis par l’Allemagne (9,22%) et la France (5,55%). Viennent ensuite le Canada (4,97%), la Pologne (3,61%), les Pays-Bas (3,37%) et le Royaume-Uni (3,36%).

Parmi les dix plus grands importateurs en volume de pastèque, le marché le plus rémunérateur est la Hollande avec un prix moyen de 0,83 euro/kilo, suivi de la France avec 0,81 euro/kg et du Royaume-Uni avec 0,77 euro/kg.