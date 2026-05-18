Voici à quoi ressemble le nouveau siège de la DGSN

Les travaux du nouveau siège de la DGSN avaient été lancés par le roi Mohammed VI, le 24 avril 2019. Sa réalisation s’inscrit en droite ligne du discours royal du 30 juillet 2016, prononcé à l’occasion de la fête du Trône, dans lequel le Souverain avait invité le gouvernement à doter l’institution policière de toutes les ressources humaines et financières nécessaires afin de lui permettre d’accomplir pleinement ses missions.

Le roi Mohammed VI présidant, mercredi 24 avril 2019 au quartier Riad à Rabat, le lancement des travaux de construction du nouveau siège de la DGSN. (DR)

Kamal Benamar est l’architecte qui a piloté la construction de ce nouveau siège. Un espace qui, selon la DGSN, «accompagne la modernisation de la police marocaine, tout en s’inscrivant dans la continuité de son histoire et de ses missions au service de la sécurité publique».

(Voix off: Zineb Agzit/Le360)

Implanté sur une superficie de 20 hectares, «le site regroupe l’ensemble des directions et entités de la DGSN. Cette organisation permet de réunir, dans un même espace, les différentes composantes de l’institution et de renforcer la coordination des activités».

Le nouveau siège a été conçu comme un véritable lieu de vie et de travail, offrant aux fonctionnaires de police un environnement fonctionnel adapté à l’exercice de leurs missions. D’après la DGSN, le site comprend, en plus des espaces administratifs, plusieurs commodités destinées à accompagner la vie quotidienne des personnels, notamment des espaces de restauration et de détente, une mosquée, une salle omnisports équipée d’une piscine ainsi que des parkings.

Le siège de la DGSN. (K.Sabbar/Le360)

La superficie construite au sol atteint 37.000 m², pour une surface couverte totale de 200.000 m². Les aménagements extérieurs et espaces verts s’étendent sur 164.500 m². La bâtisse principale se compose d’un bâtiment central en R+8 et de deux ailes en R+5, complétés par six bâtiments R+5 réservés aux directions et un bâtiment d’archives en R+3 avec sous-sol. Quant au parking, il offre 2.700 places.

Le siège abrite des installations stratégiques, notamment un héliport, un centre des archives et un data center. Le bâtiment comprend aussi un musée consacré à l’histoire de la DGSN, ainsi qu’un auditorium de 1.200 places destiné à l’organisation de rencontres, de conférences et d’événements institutionnels.

Lire aussi : Une cérémonie grandiose: le 70ème anniversaire de la DGSN comme si vous y étiez

Le complexe abrite deux salles de commandement opérationnel: l’une dédiée à la surveillance via des caméras mobiles et des drones, l’autre aux caméras fixes, permettant un pilotage en temps réel des opérations sécuritaires. Concernant les dispositifs fixes, Rabat compte 1.400 caméras, Casablanca 1.200, Marrakech 619, Agadir 447, Tanger 194 et Laâyoune 157.

Un centre de production des titres identitaires assure l’impression des cartes nationales d’identité, avec une capacité de 24.000 cartes par jour, extensible selon les besoins. Le complexe sportif comprend une piscine olympique, un terrain omnisport, une salle de sport et arts martiaux et un espace de bien-être. Une mosquée pour 1.600 fidèles, une armurerie et des stands de tir complètent les équipements.

L’architecture du siège associe une conception contemporaine à des éléments du savoir-faire marocain, notamment le zellige et le travail du bois. L’utilisation de matériaux écoresponsables ainsi que l’intégration de dispositifs favorisant les économies d’énergie et d’eau traduisent une approche durable de la construction, souligne la DGSN. Le site est équipé de 2.600 modules photovoltaïques couvrant jusqu’à 60% de la consommation électrique annuelle et de 29 bornes de recharge électriques.