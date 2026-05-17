Barrage Al Massira: un taux de remplissage de 42%, une première depuis plus de neuf ans

Le barrage Al Massira, deuxième plus grand barrage du Maroc, retrouve enfin des niveaux de remplissage rassurants après plusieurs années marquées par une sécheresse sévère. Sous l’effet d’importantes précipitations enregistrées cette saison, cette infrastructure hydraulique située dans la province de Settat atteint désormais un taux de remplissage de 42%, un niveau qui n’avait pas été enregistré depuis plus de neuf ans.

Cette amélioration s’est globalement répercutée de manière positive sur le bassin hydraulique d’Oum Er-Rbia, qui a fortement pâti du stress hydrique de ces dernières années.

Selon Kamal Bouchha, cadre à l’Agence du bassin hydraulique d’Oum Er-Rbia, les apports en eau au niveau du sous-bassin du barrage ont atteint environ 617 millions de mètres cubes entre le 1er septembre 2025 et le 15 mai 2026.

À ces apports s’ajoutent les transferts d’eau depuis d’autres barrages relevant du même bassin hydraulique. Depuis le début de la saison jusqu’au vendredi 15 mai 2026, près de 690 millions de mètres cubes ont ainsi été acheminés vers Al Massira.

Au 15 mai 2026, le volume d’eau stocké dans le barrage, entré en exploitation en 1979, atteint environ 1,11 milliard de mètres cubes, contre seulement 155 millions de mètres cubes à la même période l’an dernier, soit 5,8% de remplissage.

Doté d’une capacité de stockage de 2,65 milliards de mètres cubes, le barrage Al Massira joue un rôle crucial dans l’approvisionnement en eau potable de plusieurs grandes agglomérations du pays. Il s’agit notamment du sud de Casablanca, Marrakech, Settat, Berrechid, Sidi Bennour, Youssoufia et Benguerir, ainsi que de plusieurs centres urbains relevant des provinces d’El Jadida et de Safi.

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L’ouvrage hydraulique est également d’un apport important pour l’activité agricole, en assurant l’irrigation de près de 100.000 hectares dans le périmètre irrigué de Doukkala, l’un des principaux bassins agricoles du pays.

Parallèlement, ajoute le responsable, le barrage participe à la production d’énergie hydroélectrique injectée dans le réseau électrique national, renforçant ainsi son rôle stratégique dans l’équilibre énergétique et hydrique du Royaume.

Cette amélioration des réserves en eau, poursuit-il, permettra de garantir l’approvisionnement en eau potable pour une durée d’au moins deux années, tout en soutenant les activités agricoles et les besoins des différents partenaires institutionnels.

Le barrage Al Massira atteint 42% de remplissage. (K.Essalak/Le360)

Dans ce cadre, une dotation de 250 millions de mètres cubes a été réservée à l’Office régional de mise en valeur agricole des Doukkala afin d’assurer l’irrigation du périmètre agricole pour le reste de la campagne en cours, selon Kamal Bouchha. De même, 27 millions de mètres cubes ont été mobilisés pour l’irrigation du périmètre agricole de Bir Jdid, dans la province d’El Jadida.

Au-delà du seul barrage Al Massira, l’ensemble du bassin hydraulique d’Oum Er-Rbia a bénéficié du niveau exceptionnel de pluies qu’a connu la région cette saison. Entre le 1er septembre 2025 et le 15 mai 2026, les précipitations cumulées ont atteint environ 571 mm, soit un excédent de 47% par rapport à une année normale.

Les apports enregistrés dans l’ensemble des grands barrages du bassin hydraulique d’Oum Er-Rbia ont atteint près de 3,31 milliards de mètres cubes sur la même période, en hausse de 40% par rapport à la saison précédente.