Barrage Al Massira: un faible taux de remplissage, mais des volumes conséquents et une méga-structure qui reprend vie

Le barrage Al Massira dans la province de Settat a dépassé le seuil de 8,5%. (S.El Belghiti/Le360)

Les récentes précipitations qui ont touché plusieurs régions du Royaume ont redonné vie au barrage Al Massira, l’un des ouvrages hydrauliques les plus stratégiques du Maroc et l’un des plus durement affectés par la succession des années de sécheresse et la raréfaction des ressources en eau. Déclaré quasiment à sec il y a deux ans, le barrage voit aujourd’hui ses retenues se reconstituer, redonnant souffle aux terres environnantes redevenues verdoyantes.

Le retour de l’eau a profondément transformé le paysage: des étendues jadis arides ont été submergées, la végétation a repris ses droits et les sols ont changé de couleur, passant du jaune pâle au vert, dans une scène symbolisant le retour de l’espoir pour les habitants de la région.

«Le barrage a enregistré au cours des quatre dernières semaines des apports dépassant les 150 millions de mètres cubes d’eau. Le taux de remplissage a ainsi franchi le seuil de 8%», déclare pour Le360 Mounia Al Azhari, cheffe de suivi, d’évaluation et de planification des ressources en eau à la délégation de l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia.

Un chiffre qui peut sembler modeste, mais il revêt en réalité une importance particulière au regard de la capacité totale du barrage, estimée à plus de 2,65 milliards de mètres cubes, et de la situation critique qu’il a traversée ces dernières années. En 2023, le taux de remplissage était tombé à moins de 1%, avant de rester inférieur à 2% l’année suivante, malgré le transfert d’eau depuis les barrages Bin El Ouidane et El Hansali.

Ces précipitations ont également contribué à renforcer les ressources hydriques de l’ensemble du bassin de l’Oum Er-Rbia. Entre le 10 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, près de 233 mm de pluie ont été enregistrés sur l’ensemble du bassin, dont environ 191 mm en aval.

مشاهد من سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب بعد ارتفاع نسبة ملئه إلى 8,5% (13 يناير2026). Le360

Cette amélioration s’est traduite positivement sur le barrage Al Massira, principal fournisseur d’eau potable pour plusieurs villes, notamment El Jadida, Sidi Bennour, Youssoufia, Berrechid, Settat et le sud de Casablanca.

Entre le 10 décembre 2025 et le 11 janvier 2026, les apports hydriques ont atteint près de 151 millions de mètres cubes, portant le volume stocké à environ 223 millions de mètres cubes et le taux de remplissage à 8,5%, contre à peine 2% durant la même période l’an dernier. Une évolution qui témoigne d’une amélioration tangible de la situation hydrique de ce barrage stratégique.