Une première depuis 2014: le barrage Moulay Abdellah atteint un taux de remplissage de 100%

Le barrage Moulay Abdellah dans la province d’Agadir Ida-Outanane, a atteint un taux de remplissage de 100 % pour la première fois depuis plus de onze ans.

Le barrage Moulay Abdellah, situé dans la commune de Tamri, relevant de la province d’Agadir Ida-Outanane, a atteint un taux de remplissage de 100% pour la première fois depuis plus de onze ans, suite à de fortes précipitations ayant dépassé 120 mm en moins de 72 heures. Ces pluies ont mis un terme à une longue période de sécheresse et ont considérablement renforcé les réserves hydriques de la région.

Dans une déclaration pour Le360, Amine Touki, responsable du barrage Moulay Abdellah, a indiqué que cet ouvrage hydraulique, mis en service en 2002, figure parmi les barrages majeurs du bassin du Souss-Massa. «Sa capacité totale est estimée à 90 millions de mètres cubes, principalement destinés à l’alimentation en eau potable du Grand Agadir (Agadir, Inezgane, Dcheira, Aït Melloul et Drarga)» a-t-il souligné.

«Les apports hydriques exceptionnels enregistrés la semaine dernière ont permis au taux de remplissage de passer de 60% à 100% en seulement 72 heures. La dernière fois que le barrage avait atteint ce niveau remonte à l’année 2014», précise notre interlocuteur.

Ces volumes d’eau auront un impact positif significatif sur l’agriculture vivrière en aval du barrage ainsi que sur la recharge des nappes phréatiques. Toutefois, l’enjeu principal demeure la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable des habitants du Grand Agadir pour les années à venir.

De son côté, Omar Takzrine, habitant de Tamri, a souligné que la région n’avait pas connu de telles précipitations depuis de nombreuses années. Une situation qui a encouragé les agriculteurs à labourer leurs terres et à les ensemencer en orge, en blé et en autres cultures vivrières, laissant présager une campagne agricole exceptionnelle par rapport aux saisons précédentes.

Pour sa part, Ahmed Id Abdelmalek, vice-président de la commune de Tamri, a souligné qu’une grande partie de ces réserves en eau sera destinée à l’agriculture, ce qui augure d’une très bonne année agricole pour la région.