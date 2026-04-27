Merci Pedro

Bien après le Maroc, l’Allemagne et l’Italie, l’Espagne s’apprête à régulariser près d’un demi-million de migrants en situation irrégulière dont un quart de Marocains. C’est le principe de réalité qui impose cette mesure exceptionnelle.

L’Espagne, comme la plupart des pays européens, souffre d’une grande pénurie de main-d’œuvre et de dénatalité. Malgré le million de Syriens, Irakiens et autres migrants, régularisés par Mme Merkel, la natalité n’a pas été compensée en Allemagne. Les migrants régularisés se sont tellement bien intégrés qu’ils ont, à l’instar des Européens, cessé de faire des enfants en nombre.

L’Espagne du courageux premier ministre socialiste, Pedro Sánchez, parie sur l’intégration au moment où les extrêmes droites durcissent leur position à l’égard des migrants tout en reconnaissant que l’immigration est nécessaire. Mais la réalité est vite rejointe par un racisme de base. En France, Éric Zemmour parle «de remplacement», pendant que Le RN (Rassemblement national) promet une fermeture des frontières dès qu’il arrivera au pouvoir.

Bruno Retailleau, alors candidat du parti Les Républicains à l’élection présidentielle, a vivement critiqué la décision du gouvernement espagnol de Pedro Sánchez.

Voici les points clés de sa position:

Volonté de mettre l’Espagne « au ban des nations européennes » (rien que ça!): Retailleau a utilisé cette expression pour condamner la régularisation massive, estimant que cette décision encourage l’immigration irrégulière en Europe.

» (rien que ça!): Retailleau a utilisé cette expression pour condamner la régularisation massive, estimant que cette décision encourage l’immigration irrégulière en Europe. Réaction à un « appel d’air »: il a qualifié le plan espagnol d’appel d’air dangereux et a affirmé qu’on ne pouvait pas « supporter la régularisation massive telle que Monsieur Sánchez le fait ».

»: il a qualifié le plan espagnol d’appel d’air dangereux et a affirmé qu’on ne pouvait pas « Sánchez ». Rétablissement des contrôles aux frontières: Retailleau a déclaré vouloir rétablir les contrôles à la frontière française avec l’Espagne pour empêcher les personnes régularisées de franchir les Pyrénées.

La droite et son extrême sont obsédées par la question migratoire. En même temps, la France par exemple, ne trouve plus d’ouvriers pour les travaux manuels. Les «Français de souche» répugnent à faire certains travaux pénibles ou moins glorieux. De plus en plus de sociétés de service font appel à des étrangers pour assurer leurs travaux, lesquels n’ont pas de papiers, mais travaillent durement. Parfois, on peut mettre en doute leur compétence professionnelle. Ainsi l’autre jour, ce fut un ancien professeur de lettres égyptien qui a été envoyé pour réparer ma chaudière. Je voyais bien qu’il maîtrisait davantage la poésie d’Al Mutanabbi que la technique de l’eau chaude.

Que ce soit dans la plomberie, le chauffage, la menuiserie, la maçonnerie, les taxis et les services de sécurité, ce sont des étrangers qui les assurent. Cela se voit et personne ne trouve rien à redire.

Plus de trois cent mille postes ne sont pas pourvus.

Il fut un temps où un homme politique comme Bernard Stasi écrivait un livre «L’immigration, une chance pour la France». Ceux qui le combattaient étaient certes de mauvaise foi et ne voyaient dans l’immigration qu’un phénomène négatif dont on pouvait se passer.

«L’élection de Bally Bagayoko comme maire de Saint-Denis a provoqué des réactions racistes directes et sans la moindre ambiguïté. À cause de la couleur de sa peau, il a été stigmatisé sur une chaîne de télé populaire» — Tahar Ben Jelloun

La confusion vient d’un fait simple: les médias comme les politiques confondent les immigrés –ceux qui ont fait le voyage de leur pays vers la France– avec leurs progénitures, surtout depuis 1975, date de la décision du regroupement familial.

Ce qu’on a appelé «deuxième génération» est en fait une génération de citoyens français, puisque nés en France. Ce ne sont en aucun cas des immigrés, encore moins de migrants clandestins.

Il se trouve que certains de ces Français d’origine étrangère ont une scolarité médiocre ponctuée par des échecs et des embûches de divers aspects.

Chaque fois qu’un crime est commis, qu’une attaque a lieu ou qu’une simple agression se produit, les médias, certains d’entre eux, désignent le profil immigré, l’étranger, le non admis.

Après quelques procès contre l’incitation à la haine raciale, les commentateurs font attention à leurs propos. Des éléments du RN ou du mouvement d’Éric Zemmour ont été condamnés pour racisme.

L’élection de Bally Bagayoko comme maire de Saint-Denis a provoqué des réactions racistes directes et sans la moindre ambiguïté. À cause de la couleur de sa peau, il a été stigmatisé sur une chaîne de télé populaire. Des plaintes pour racisme ont été déposées. Des procès auront lieu.

La régularisation des migrants illégaux n’est pas un geste humanitaire. C’est une décision politique, nécessaire pour l’économie des pays européens. Sans cette main d’œuvre, cette économie sera, d’une façon ou d’une autre, en panne.

Des militants anti-racistes ont imaginé une grève générale de tous les travailleurs immigrés. Résultat: la France serait totalement bloquée, et pas uniquement dans le domaine du travail manuel. Rappelons que plus de douze mille médecins non français opèrent dans les hôpitaux de l’hexagone.

De plus en plus d’immigrés ou de personnes d’origine immigrée se trouvent dans la plupart des secteurs de la société. La France ne peut plus ignorer la présence de cette diversité qui ne demande qu’à s’intégrer et être traitée avec le même respect que n’importe quel citoyen.

Certains sont devenus ministres (quatre cas), d’autres préfets ou sous-préfets. Mais dans l’ensemble, ils sont minoritaires et même marginalisés.

Le premier ministre espagnol a eu raison de franchir le pas et d’essayer de trouver une solution à la dénatalité et au manque de main-d’œuvre.

Un hasard heureux a fait qu’un migrant marocain, né à Larache, arrivé en Espagne clandestinement il y a une vingtaine d’années, a rencontré une jeune femme équatoguinéene déjà intégrée. Il l’a épousée et ils ont eu un garçon, appelé Jamal (Yamal en espagnol). Il s’agit du nouveau génie du football, l’allié droit du FC Barcelone, Yamal Lamine. Ce prodige a du génie dans les jambes et de l’intelligence exceptionnelle dans la tête. Il vaut des centaines de millions d’Euros. Enfant de la clandestinité et du hasard, il est un exemple à méditer.