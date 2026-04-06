Incivisme et arnaques

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Devant la porte d’un ascenseur et aussi à son intérieur, des pages sont affichées dénonçant les habitants de l’immeuble qui ne payent pas leurs charges. Souvent, ce sont des noms de personnes qui ont un métier convenable et qui ne sont apparemment pas dans le besoin. Pourtant, elles ne supportent pas de contribuer à la bonne marche de l’immeuble, à sa sécurité, son hygiène, son état général.

Pourquoi certains Marocains rechignent-ils à payer à la collectivité les charges de leur habitation?

Ce n’est pas par avarice. C’est par égoïsme et mauvaise éducation.

Ça relève de la sociologie et de la culture, matinées d’un peu de mauvaise foi.

Ces gens considèrent qu’ils n’ont pas à payer la personne qui nettoie le hall et les escaliers, qu’ils refusent d’honorer leur part pour l’entretien nécessaire de l’ascenseur surtout quand ils logent au rez-de-chaussée ou au premier étage (pas besoin d’ascenseur!).

La notion de collectivité leur échappe. Le besoin de prendre soin du lieu de son habitation leur importe peu.

Ainsi, tout en profitant de l’entretien de l’immeuble, ils trouvent tout à fait normal de ne contribuer en rien à cela.

Arrogance, mauvaise foi et incivisme.

Ils seront les premiers à protester quand la lumière de l’escalier est en panne, ou que le hall d’entrée est sale.

«La question du civisme est un problème récurrent. Les politiques en parlent mais ne savent pas par quel bout commencer la lutte, d’autant plus que nombre d’élus ne savent pas maîtriser leurs tentations et confondent l’argent public et le leur.» — Tahar Ben Jelloun

Ils ne se posent pas la question de savoir quelle est leur part de responsabilité dans cette situation.

L’incivisme est de plus en plus répandu dans le comportement des citoyens. Pourquoi ce manque de respect de l’autre? D’où vient cette attitude souvent inconsciente ou du moins involontaire? Pourtant la notion de respect est dans l’esprit et les recommandations du musulman. Question d’éducation. La case départ est souvent la même: personne n’a appris à cet homme ou à cette femme que vivre ensemble implique des règles et des lois, des droits et des devoirs. Personne n’a le droit de se soustraire à la loi pour vivre selon son égoïsme et sa seule volonté.

Depuis peu, des administrations ont imposé le retrait d’un numéro qui sera appelé quand son tour arrivera. Les citoyens jouent le jeu, et du coup il n’y a ni désordre, ni pagaille.

Mais la même personne qui attendra sagement son tour dans une banque ou à la poste, aura stationné sa voiture en double file empêchant une circulation normale.

Le manque d’effectifs des agents de police donne libre cours à des comportements où l’on ne tient pas compte de l’existence des autres ni de leur liberté.

La question du civisme est un problème récurrent. Les politiques en parlent mais ne savent pas par quel bout commencer la lutte, d’autant plus que nombre d’élus ne savent pas maîtriser leurs tentations et confondent l’argent public et le leur. Pas une semaine où l’on n’apprend pas qu’un élu est mis en examen pour vol et dilapidation des deniers de l’État.

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De plus en plus de malins s’emparent de l’identité d’une personne et la dépouillent en toute impunité. Les techniques informatiques sont infinies. Elles permettent tellement de choses. C’est devenu si fréquent qu’une banque a alerté ses clients de ce danger.

Le ministère de la justice a dû alerter contre un faux site de paiement des contraventions routières. Nombre de citoyens ont eu peur de cette mise en demeure et ont payé, sauf que l’argent est allé dans un site qui n’a rien à voir avec la caisse de l’intérieur.

L’informatique est certes un progrès considérable et en même temps il comporte des failles qui permettent à ceux qui savent le manier de voler de braves gens et de commettre des délits en leur nom.

Avec l’Intelligence Artificielle, on peut vous appeler au téléphone, vous faire parler quelques secondes, le temps de prendre votre voix et ensuite lui faire dire ce qu’on veut. Ainsi, votre voix, claire et sans ambiguïté, donnera ordre à votre banquier de virer une certaine somme à tel individu. Votre banquier vous connaît et reconnaît votre voix, donc il n’a pas à douter de votre démarche. Parfois un mail de confirmation est adressé au banquier.

«Tous les jours, on signale de nouvelles techniques d’arnaque. Non seulement il faut être vigilant, mais il faut devenir hyper méfiant au point de douter de sa propre voix.» — Tahar Ben Jelloun

Tous les jours, on signale de nouvelles techniques d’arnaque. Non seulement il faut être vigilant, mais il faut devenir hyper méfiant au point de douter de sa propre voix. La capacité de nuire est immense. Et le tout est fait avec art!

Nous vivons une époque formidable où la morale, l’éthique et la conscience ont été balayées au profit de la loi du plus fort et du plus malin.

Les facilités offertes par le système informatique (on paye par simple contact jusqu’à une certaine somme), le fait de ne pas porter sur soi de l’argent en espèce rassure en cas d’agression et de vol. On a beau faire attention, il se trouvera toujours un voleur bien entraîné et maitrisant la chose cybernétique. On est au fond démuni et ne peut plus compter sur les principes et valeurs qui s’érigeraient comme un frein face à la volonté de nuire.

On se demande parfois si la révolution numérique est un progrès pour le bien de l’homme ou bien une simple manifestation de l’intelligence humaine ou artificielle; ce qui induit dans certains cas un gangstérisme d’un genre nouveau.