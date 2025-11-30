La surélévation du barrage Mohammed V, un chantier vital pour l’Oriental

Mis en service en 1967 avec une capacité de 730 millions de mètres cubes, le barrage Mohammed V a vu sa retenue d’eau diminuer drastiquement au fil des décennies. Aujourd’hui, elle ne dépasse pas 165 millions de mètres cubes, en raison notamment de l’ensablement, de l’évaporation et de diverses pertes hydriques. Face à cette situation critique, le ministère de l’Équipement et de l’Eau a lancé en avril 2021 un projet majeur de rehaussement du barrage.

Selon El Houcine Ba Ahmed, chef du projet de surélévation au sein de la Direction générale de l’ingénierie de l’eau, le taux d’avancement a atteint 66,5% fin novembre 2025, avec une livraison prévue pour septembre 2026. Il explique que ce projet répond à plusieurs objectifs, notamment la protection contre les inondations, le renforcement de l’approvisionnement en eau potable, la sécurisation des besoins en irrigation et la contribution à la production d’énergie électrique.

Doté d’une enveloppe budgétaire de 1,7 milliard de dirhams, ce chantier reflète l’importance accordée par l’État à la sécurité hydrique nationale. Les travaux s’appuient sur la technique de la bétonnisation compactée au rouleau, qui permettra d’élever le barrage de 12 mètres supplémentaires. La capacité du barrage passera ainsi de 165 millions de mètres cubes actuellement à 981 millions de mètres cubes une fois les travaux terminés.

Ba Ahmed souligne également que l’ensemble du projet est réalisé à 100% par des compétences marocaines, qu’il s’agisse des entreprises de construction, des bureaux d’études ou des équipes chargées du contrôle qualité.

Lire aussi : Sécurité hydrique: le barrage Sidi Abou achévé à 97%, les premières eaux attendues fin 2025

Pour Abderrahman Adli, directeur du barrage Mohammed V, la réalité actuelle confirme l’urgence du projet. La retenue ne dépasse pas 34 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de seulement 18%, contre 120 millions au début de l’année 2025. Il rappelle qu’entre janvier et novembre, 148,8 millions de mètres cubes ont été mobilisés pour répondre aux besoins des populations et de l’agriculture, aggravant mécaniquement la baisse du stock.

Adli explique que ce déficit est alimenté par plusieurs phénomènes naturels. L’évaporation a entraîné une perte de près de 31 millions de mètres cubes en 2025, tandis que les infiltrations dans le sol ont atteint environ 67 millions de mètres cubes. S’y ajoutent les sédiments qui s’accumulent dans le bassin du barrage et réduisent d’année en année sa capacité utile. Ces facteurs conjugués créent un déséquilibre hydrique préoccupant dans une région déjà marquée par le stress hydrique.

Malgré la situation tendue, les responsables gardent espoir. De nouvelles précipitations pourraient contribuer à reconstituer la retenue du barrage. À plus long terme, la surélévation en cours représente une solution structurante, capable d’améliorer durablement la sécurité en eau pour les habitants de l’Oriental, les exploitations agricoles et les activités économiques.