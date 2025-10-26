Sécurité hydrique: le barrage Sidi Abou achévé à 97%, les premières eaux attendues fin 2025

Les travaux du barrage Sidi Abou, doté d’une capacité de stockage de 200 millions de mètres cubes, touche à sa fin. (Y.Jaoual/Le360)

Les travaux de construction du barrage Sidi Abou, situé sur l’oued Leben dans la commune d’Aïn Maâtouf, au sud-est de Taounate, arrivent à leur terme.

Lancé fin 2021, ce chantier stratégique du bassin hydraulique du Sebou atteint aujourd’hui un taux d’avancement de 97%, marquant l’aboutissement d’un projet d’envergure destiné à accueillir ses premières eaux à la fin de l’année 2025.

Ce barrage, doté d’une capacité de stockage de 200 millions de mètres cubes, constitue un maillon essentiel du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation. Il vise à sécuriser l’alimentation en eau des populations rurales voisines, protéger la région contre les crues et soutenir la production agricole sur une superficie d’environ 5.000 hectares.

Un projet à fort impact socio-économique

Outre ses retombées hydrauliques, le projet contribue à la création de plus d’un million et demi de journées de travail durant sa phase de construction, participant ainsi à la qualification de la main-d’œuvre locale et à la dynamisation économique de la région.

Le chantier s’inscrit également dans la stratégie nationale de diversification énergétique, à travers la production d’énergie hydroélectrique. De plus, il favorise le développement du tourisme écologique et la mise en valeur du patrimoine naturel de la zone montagneuse reliant Taounate à Taza.

Un ouvrage technique d’envergure

Zakaria Nyar, chef de projet du barrage Sidi Abou, indique, dans une déclaration pour Le360, que les travaux «ont atteint un stade très avancé», témoignant de la mobilisation continue des équipes marocaines sur le terrain. L’ouvrage, explique-t-il, se compose de deux principales structures.

Images exclusives des travaux de construction du barrage de Sidi Abbou, qui aura une capacité d'eau de 200 millions de mètres cubes. (Y.Jaoual/Le360)

Le barrage principal, réalisé en béton compacté au rouleau, s’élève à 72 mètres de hauteur et s’étend sur 148 mètres au sommet, avec un volume total de 240.000 m³ de béton.

Le barrage secondaire s’étire sur plus d’un kilomètre, avec une hauteur de 41 mètres et un volume de 2 millions de m³ de remblais, assurant la fermeture complète de la retenue sur la rive gauche.

Les dernières interventions concernent l’installation des équipements électromécaniques, la finalisation du sommet du barrage et la mise à niveau des voies d’accès.

Les essais techniques et les travaux d’aménagement devraient s’achever d’ici novembre 2025, avant le remplissage progressif du réservoir prévu à la fin de la même année.

Un levier pour la sécurité hydrique et la résilience climatique

Une fois opérationnel, le barrage Sidi Abou permettra de renforcer les ressources hydriques régionales, sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour plusieurs centres urbains et ruraux et stabiliser l’activité agricole dans une zone à forte vocation irriguée.

Ce projet s’inscrit dans le plan directeur d’aménagement des ressources en eau du bassin du Sebou, visant à accroître la capacité de stockage et à mieux s’adapter aux effets du changement climatique, dans une optique de développement durable au niveau régional et national.