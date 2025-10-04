Les travaux de reconstruction du barrage Sakia El Hamra réalisés à 87%

Le chantier de reconstruction du barrage de Sakia El Hamra affiche un taux de réalisation de 87%, selon la plateforme Maa Dialna du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Le chantier avance à un rythme soutenu. Les équipes s’occupent de la construction d’un pont de passage permettant de traverser le barrage, de la pose de remblais, de travaux de bétonnage sur le déversoir principal et de fouilles nécessaires pour installer les infrastructures annexes.

Le barrage intègre également des infrastructures techniques avancées, un déversoir principal capable d’évacuer jusqu’à 20.000 m³ d’eau par seconde, un déversoir de fond pour réguler le niveau de l’eau et des prises d’eau intelligentes permettant d’exploiter l’eau de manière optimale.

Ce barrage devrait jouer un rôle central dans l’approvisionnement en eau de la région, avec une capacité de stockage estimée à 113 millions de mètres cubes d’eau.

La quantité d’eau stockée doit servir à couvrir les besoins en eau potable et à soutenir l’irrigation agricole. Le barrage remplit aussi une fonction de protection contre les inondations, participant à la gestion des ressources hydriques de la région.

Construit en 1995, le barrage Sakia El Hamra a été gravement endommagé lors des inondations de novembre 2016. Après plusieurs expertises de terrain, la décision de le reconstruire a été prise et les travaux ont commencé le 9 avril 2018.