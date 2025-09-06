L’interconnexion hydraulique renforce le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah

Le volume du lac du barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah a augmenté grâce à la connexion à l'oued Sebou.

Le débit de l’autoroute hydraulique reliant l’Oued Sebou au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, à proximité de Rabat, a atteint 15 mètres cubes par seconde ces deux dernières années. Cet apport massif a permis au barrage d’atteindre un taux de remplissage de plus de 35 % de sa capacité totale, élargissant considérablement la superficie de son lac.

Grâce à ce projet d’interconnexion, le barrage fournit quotidiennement 1,2 million de mètres cubes d’eau. Sur ce volume, 800.000 mètres cubes sont consommés par les populations de Rabat-Salé et Casablanca, tandis que les 400.000 mètres cubes restants permettent de renforcer les réserves du barrage.

Le but de ce transfert est de sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour des millions d’habitants. En parallèle, des études de faisabilité sont en cours pour d’autres connexions hydrauliques entre les bassins de Sebou et d’Al Massira.