Economie

Royal Air Maroc s’apprête à accueillir son premier Boeing 737 MAX 9

Le Boeing 737 MAX 9.

La compagnie nationale Royal Air Maroc s’apprête à réceptionner son tout premier Boeing 737 MAX 9, un appareil de dernière génération dont l’arrivée à l’aéroport Mohammed V est prévue le 30 mai 2026, a appris Le360 de source sûre.

Par La Rédaction
Le 06/05/2026 à 09h40

Royal Air Maroc franchit une nouvelle étape dans la modernisation de sa flotte. La compagnie s’apprête à accueillir son premier Boeing 737 MAX 9.

Sorti récemment des chaînes d’assemblage du constructeur américain Boeing, l’avion, immatriculé CN-RHQ, s’inscrit dans une commande globale portant sur huit appareils du même type. Cette livraison marque une première pour la RAM, qui n’exploitait jusqu’ici que des versions du MAX 8 au sein de la nouvelle génération du monocouloir le plus vendu au monde.

Avec cette nouvelle acquisition, la flotte de Royal Air Maroc atteint désormais 66 appareils, un niveau inédit depuis la création de la compagnie. Cette dynamique devrait se poursuivre à un rythme soutenu, avec pour objectif 74 avions d’ici fin 2026, puis 88 appareils à l’horizon 2027.

Le plan de développement de la compagnie prévoit l’intégration de 10 à 15 avions par an en moyenne, traduisant une stratégie claire de montée en capacité pour accompagner la croissance du trafic et l’ouverture de nouvelles lignes.

Un appareil performant et polyvalent

Le Boeing 737 MAX 9 appartient à la famille des 737 MAX, réputée pour ses performances opérationnelles. Il permet une réduction de la consommation de carburant d’environ 20% par rapport aux générations précédentes, un atout majeur dans un contexte de hausse des coûts et d’exigences environnementales accrues.

Capable d’accueillir jusqu’à 220 passagers et doté d’une autonomie d’environ 6.110 kilomètres, cet appareil offre à la RAM une flexibilité accrue pour desservir des destinations à forte demande tout en optimisant la rentabilité de ses lignes.

Sur le plan technologique, le MAX 9 se distingue par un cockpit de dernière génération, des matériaux composites durables et une cabine pensée pour le confort des passagers. Éclairage LED d’ambiance, compartiments à bagages plus spacieux, sièges ergonomiques et ports USB contribuent à améliorer significativement l’expérience de vol.

Par La Rédaction
Le 06/05/2026 à 09h40
#Royal Air Maroc#Transport aérien#Boeing

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