Royal Air Maroc reçoit un Boeing 787-8 Dreamliner et bat un nouveau record de flotte

Avec l'arrivée de ce nouveau Boeing 787-8 Dreamliner, la flotte de la compagnie nationale atteint désormais 65 appareils, un record.

Le vendredi 10 avril 2026, aux alentours de 22h00, Royal Air Maroc (RAM) a réceptionné un nouvel appareil long-courrier de type Boeing 787-8 Dreamliner. Il s’agit du deuxième avion de ce modèle attendu en 2026.

Avec cette nouvelle acquisition, la flotte de la compagnie nationale atteint désormais 65 appareils, un niveau inédit depuis sa création. Cette dynamique devrait se poursuivre avec d’autres livraisons prévues à court et moyen termes, permettant à la RAM de porter sa flotte à 74 avions d’ici fin 2026, puis à 88 appareils à l’horizon 2027.

«C’est une livraison importante pour nous, d’autant plus que ces avions ont été sécurisés dans un contexte de marché très tendu, où il est particulièrement difficile de trouver des appareils long-courriers disponibles», a souligné Doha El Atia, Head of Product and Soft Skills Department à la RAM.

Elle précise également que ces nouveaux avions présentent une configuration cabine et une harmonie intérieure différentes des standards actuels de la compagnie. «Cette configuration fera l’objet d’ajustements progressifs afin d’atteindre l’harmonie cible. Nous travaillons, à cet effet, sur un projet global d’harmonisation de la flotte, qui permettra de déployer pleinement l’identité cabine de Royal Air Maroc sur ces appareils», a-t-elle ajouté.

Portée par ce renforcement de flotte, la compagnie a engagé un élargissement significatif de son réseau, avec le lancement d’une vingtaine de nouvelles lignes directes reliant le Maroc à plusieurs grandes métropoles économiques et touristiques, notamment Pékin, São Paulo, Los Angeles, Saint-Pétersbourg, Manchester et N’Djamena.

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Dans le cadre de son programme de transformation, la connectivité à bord constitue également un axe stratégique majeur. «Le volet Wi-Fi occupe une place essentielle. Ces Dreamliner sont déjà équipés de technologies existantes et bénéficieront d’un plan global d’amélioration de la connectivité à bord», a indiqué Aziza Alachbili, Head of Inflight Connectivity and Entertainment, soulignant que cet effort s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de l’expérience client.

Le nouvel appareil réceptionné est un avion de transition, exploité en leasing, destiné à assurer la continuité des opérations dans les meilleures conditions, en attendant l’intégration progressive d’avions neufs au sein de la flotte.

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«Le plan de développement de Royal Air Maroc prévoit l’intégration de 10 à 15 avions par an en moyenne. Chaque appareil fait l’objet d’un processus technique rigoureux afin de garantir sa conformité aux exigences internationales ainsi qu’aux standards de la compagnie», a expliqué Oussama El Farisi, Head of Engineering.

Il souligne enfin que l’effort se poursuit bien au-delà de la livraison: «Nous travaillons étroitement avec des partenaires internationaux de premier plan pour améliorer en continu la qualité de service et l’expérience à bord, tout en tenant compte de contraintes industrielles importantes, notamment les délais de livraison des sièges, qui peuvent atteindre jusqu’à trois ans.»