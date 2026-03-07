Economie

Info360. Royal Air Maroc accueille un nouveau Boeing 787‑8 Dreamliner

Le nouveau Boeing 787‑8 Dreamliner de Royal Air Maroc, aperçu à l’aéroport de Haikou Meilan dans la province chinoise de Hainan, le 6 mars 2026. (DR)

Royal Air Maroc va renforcer sa flotte long-courrier avec la livraison d’un Boeing 787‑8 Dreamliner, attendue pour fin mars 2026 en mode leasing, a appris Le360 de source sûre. L’appareil, qui sera exploité sous l’immatriculation CN‑RHU, a été loué auprès de CCB Financial Leasing, filiale de la Banque de Construction de Chine.

Âgé de près de 11 ans, ce Dreamliner a effectué son premier vol le 8 mai 2015 et a été initialement exploité par la compagnie chinoise Xiamen Airlines. Il peut transporter jusqu’à 274 passagers.

Son historique récent indique une maintenance réalisée à Fuzhou (Chine) du 4 mars au 5 juillet 2024, suivie d’une remise en service. L’appareil a ensuite été temporairement retiré du service pour maintenance du 7 au 14 novembre 2025, avant un passage technique à Haikou, dans le sud de la Chine, le 14 novembre 2025.

Avec cette arrivée, la flotte de Royal Air Maroc passera à 65 avions, renforçant ainsi la capacité du transporteur sur ses lignes long-courrier.

Lire aussi : Royal Air Maroc renforce sa flotte en louant 13 Boeing 737 MAX 8 à l’entreprise dubaïote DAE

Rappelons qu’en juillet 2023, la compagnie nationale avait signé un contrat-programme avec l’État visant à quadrupler sa flotte pour atteindre 200 appareils à l’horizon 2037. Dans ce cadre, un appel d’offres pour 188 appareils a été lancé, dont les résultats sont attendus prochainement.

Selon l’agence Bloomberg, citant des sources proches des négociations, la RAM envisage d’acquérir une vingtaine de Boeing 787 Dreamliner pour sa flotte long-courrier et jusqu’à 50 Boeing 737 pour les vols court-courrier. La compagnie planifie également l’acquisition d’une vingtaine d’Airbus A220 pour ses vols régionaux.

Outre Boeing et Airbus, la liste des constructeurs sollicités comprend également le franco-italien ATR et le brésilien Embraer, avec des premières livraisons attendues à partir de 2028.

