Face au pic de fin d’année et à la CAN 2025, Royal Air Maroc renforce sa flotte avec quatre Airbus A320

Un appareil Airbus A320. (Photo d'illustration)

Pour faire face à l’intensification exceptionnelle du trafic aérien en cette fin d’année, amplifiée par l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, Royal Air Maroc (RAM) a procédé au renforcement temporaire de sa flotte. La compagnie nationale a ainsi affrété quatre Airbus A320, une configuration inédite pour un transporteur historiquement dominé par les appareils Boeing.

Le 29/12/2025 à 12h30

Ces quatre avions, les seuls Airbus actuellement exploités par la RAM, ont été loués auprès de deux opérateurs spécialisés: Avion Express Malta (deux appareils) et Heston Airlines (deux appareils). Les avions ont été affrétés avec leurs équipages techniques (PNT), les pilotes de RAM n’étant pas qualifiés pour piloter des appareils Airbus.

En revanche, la compagnie nationale a mobilisé son propre personnel navigant commercial (PNC) afin d’assurer le service à bord de ces avions, permettant ainsi de maintenir les standards de qualité et d’hospitalité propres à la RAM, tout en optimisant la gestion opérationnelle durant cette période de forte tension sur le trafic.

Livrés à la mi-décembre, les appareils ont été immédiatement intégrés au programme de vols afin de répondre à la forte demande enregistrée durant la période de Noël et des fêtes de fin d’année. Le premier appareil, immatriculé 9H-AMM, a été affecté au hub principal de la compagnie à Casablanca, où il assure des liaisons vers plusieurs villes françaises, belges et italiennes. Le deuxième avion, LY-VUT, opère principalement entre Marrakech et différentes villes de France et de Belgique. Le troisième Airbus A320 est mobilisé sur des vols reliant Agadir à des destinations françaises, avant d’assurer également des rotations entre Oujda et Paris. Enfin, le quatrième appareil est dédié aux liaisons entre Tanger et Nador d’une part, et Paris d’autre part.

Ce recours ponctuel à des Airbus intervient alors que la flotte actuelle de RAM compte environ 60 avions, composée majoritairement de Boeing, complétée par quelques Embraer et ATR. La compagnie n’exploite pas, à ce stade, d’Airbus dans sa flotte propre. Toutefois, cette opération s’inscrit dans un contexte plus large de réflexion stratégique. En avril 2024, la RAM a lancé un appel d’offres pour l’acquisition ou le renouvellement d’une flotte pouvant atteindre 200 avions à l’horizon 2037. Le PDG de la compagnie, Abdelhamid Addou, avait alors indiqué que les offres de Boeing, Airbus et Embraer étaient à l’étude, marquant un tournant pour un transporteur historiquement lié à Boeing. La visite effectuée par la direction de la RAM aux installations d’Airbus à Toulouse en 2024 illustre l’intérêt réel porté à l’avionneur européen dans ce processus.

Cette montée en puissance de l’offre aérienne intervient dans un contexte d’affluence record dans les aéroports marocains. L’aéroport Mohammed V de Casablanca vient ainsi de franchir un cap historique en accueillant, pour la première fois, plus de 11 millions de passagers. Ce record, atteint la semaine dernière, est largement porté par l’afflux exceptionnel lié à la CAN 2025, avec l’arrivée simultanée de supporters, de délégations officielles et de visiteurs venus assister aux matchs.

Sur l’ensemble de l’année 2025, le trafic passagers à Casablanca est passé de 10,5 à 11,5 millions, soit une progression de 9,3 % par rapport à 2024. Une dynamique soutenue à la fois par l’événement continental et par le renforcement des liaisons aériennes vers de nouvelles destinations internationales.

