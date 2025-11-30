Rappel massif des Airbus A320: quel impact sur les compagnies marocaines

Airbus a annoncé vendredi le rappel de près de 6.000 avions A320 pour remplacer en urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires, suite à un incident survenu fin octobre aux États-Unis. Cette décision a provoqué retards et annulations à l’échelle mondiale.

Le constructeur européen a précisé dans un communiqué avoir demandé à tous les clients utilisant ce logiciel «d’interrompre immédiatement les vols» après l’analyse de la défaillance technique. L’incident concernait un vol JetBlue entre Cancún, au Mexique, et Newark, près de New York, qui avait dû effectuer un atterrissage d’urgence à Tampa, en Floride. Selon Airbus, des radiations solaires intenses auraient pu corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol.

Pour la majorité des appareils, la mise à jour du logiciel ne prend «que quelques heures». Cependant, pour environ 1.000 avions, un remplacement du matériel informatique est nécessaire, ce qui pourrait durer plusieurs semaines.

Situation maîtrisée au Maroc

Au Maroc, la situation reste sous contrôle. Aucune annulation de vol n’a été signalée. Air Arabia Maroc, dont la flotte se compose exclusivement de 11 Airbus A320-200, a confirmé n’avoir subi aucun impact. «Nous avons réussi à installer les mises à jour dans les délais», nous confie une source autorisée de la compagnie.

Dans un message publié sur X, la société mère Air Arabia, basée à Sharjah (Émirats arabes unis), a confirmé «l’achèvement réussi de la mise à jour logicielle et technique sur l’ensemble des appareils concernés de notre flotte A320», ajoutant que «l’installation a été réalisée rapidement et avec un minimum de perturbations, malgré cette période de grande affluence».

Pour sa part, Royal Air Maroc (RAM), dont la flotte comprend actuellement 60 avions, essentiellement des Boeing et quelques Embraer et ATR, n’a pas été affectée, la compagnie n’exploitant pas d’Airbus. Toutefois, RAM envisage l’intégration d’appareils Airbus dans le cadre de son nouveau programme de développement. En avril 2024, la compagnie a lancé un appel d’offres pour l’acquisition ou le renouvellement d’une flotte pouvant atteindre 200 avions d’ici 2037. Le PDG Abdelhamid Addou avait alors indiqué que RAM étudiait les offres de Boeing, Airbus et Embraer, marquant un tournant pour la compagnie historiquement liée à Boeing. Sa visite aux installations Airbus de Toulouse en 2024 témoigne de l’intérêt réel porté à Airbus dans ce processus.