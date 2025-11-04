Le contrat-programme avec l’État de Royal Air Maroc avance à grands pas, selon Abdelhamid Addou

Le contrat-programme de Royal Air Maroc (RAM) avec l’État évolue positivement deux ans après son lancement, le but étant d’augmenter la flotte aérienne de 50 à 200 avions à l’horizon 2027, a réaffirmé ce mardi le président-directeur général de la RAM, Abdelhamid Addou.

«Notre ambition, a-t-il déclaré, est de devenir une grande et importante compagnie, similaire à celles des pays d’Europe ou d’Amérique», a affirmé le PDG lors d’une conférence de presse tenue au terme des travaux de la 58ème Assemblée générale annuelle de l’Arab Air Carriers Organization (AACO).

Les premières acquisitions seront livrées vers 2028-2029, a-t-il précisé, en se déclarant optimiste quant aux délais de livraison «moins longs de la part des constructeurs» Boeing, Embraer et Airbus. «Les délais se raccourcissent et les livraisons sont respectées. Je suis donc optimiste», a ajouté Abdelhamid Addou, indiquant qu’il continuera à recourir à la location d’avions jusqu’en 2028, car cela «n’handicapera pas la RAM».

«D’ici 2035, un tiers de la flotte de la RAM sera constitué d’appareils loués», a-t-il indiqué. «Nous visons à agrandir notre capacité de transport aérien de 12 à 15 avions par an, un chiffre qui comprend des appareils loués ou acquis», selon le patron de la RAM.

Concernant les constructeurs d’avions, le PDG a précisé que sa compagnie «ne restera peut-être pas à deux fournisseurs seulement — Boeing et Embraer — mais s’élargira à un troisième».

À propos des pilotes de ligne, il a indiqué que la RAM va recourir au recrutement de pilotes étrangers, la flotte augmentant et la formation des pilotes marocains nécessitant du temps. «Nous allons recruter 200 pilotes étrangers le temps de deux à trois ans de formation de la RAM», a expliqué le PDG.

«Ces pilotes étrangers connaissant très bien la rigueur et le sérieux que nous exigeons; c’est pour cela qu’ils aiment venir travailler chez nous», a souligné Abdelhamid Addou.

Évoquant enfin l’ouverture de nouvelles dessertes aériennes, ce dernier a indiqué que «chaque année la RAM ouvre des lignes conformément à sa stratégie d’expansion». «Nous allons consolider nos capacités de transport aérien vers les États-Unis, le Canada et les pays d’Amérique latine. Nous voulons transporter plus d’Africains vers l’Europe et les pays du Nord», a conclu le PDG de la RAM.

Entre modernisation, recrutement international et élargissement du réseau, Royal Air Maroc trace avec assurance la voie d’une compagnie nationale à vocation mondiale, fidèle à sa mission de relier le Maroc au reste du monde et d’affirmer la place du Royaume dans le ciel international.