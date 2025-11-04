Economie

Le contrat-programme avec l’État de Royal Air Maroc avance à grands pas, selon Abdelhamid Addou

Abdelhamid Addou, président-directeur général de la Royal Air Maroc (RAM). (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/11/2025 à 19h11

VidéoDeux ans après la signature de son contrat-programme avec l’État, Royal Air Maroc affiche des progrès notables. Son PDG, Abdelhamid Addou, a confirmé la dynamique de croissance de la compagnie nationale, qui ambitionne de quadrupler sa flotte d’ici 2027 pour atteindre 200 avions, tout en renforçant son ancrage africain et international.

Le contrat-programme de Royal Air Maroc (RAM) avec l’État évolue positivement deux ans après son lancement, le but étant d’augmenter la flotte aérienne de 50 à 200 avions à l’horizon 2027, a réaffirmé ce mardi le président-directeur général de la RAM, Abdelhamid Addou.

«Notre ambition, a-t-il déclaré, est de devenir une grande et importante compagnie, similaire à celles des pays d’Europe ou d’Amérique», a affirmé le PDG lors d’une conférence de presse tenue au terme des travaux de la 58ème Assemblée générale annuelle de l’Arab Air Carriers Organization (AACO).

Les premières acquisitions seront livrées vers 2028-2029, a-t-il précisé, en se déclarant optimiste quant aux délais de livraison «moins longs de la part des constructeurs» Boeing, Embraer et Airbus. «Les délais se raccourcissent et les livraisons sont respectées. Je suis donc optimiste», a ajouté Abdelhamid Addou, indiquant qu’il continuera à recourir à la location d’avions jusqu’en 2028, car cela «n’handicapera pas la RAM».

«D’ici 2035, un tiers de la flotte de la RAM sera constitué d’appareils loués», a-t-il indiqué. «Nous visons à agrandir notre capacité de transport aérien de 12 à 15 avions par an, un chiffre qui comprend des appareils loués ou acquis», selon le patron de la RAM.

Concernant les constructeurs d’avions, le PDG a précisé que sa compagnie «ne restera peut-être pas à deux fournisseurs seulement — Boeing et Embraer — mais s’élargira à un troisième».

Lire aussi : Assemblée des compagnies aériennes arabes: «Le Maroc est au cœur des discussions qui façonneront le ciel de demain», assure le président de RAM

À propos des pilotes de ligne, il a indiqué que la RAM va recourir au recrutement de pilotes étrangers, la flotte augmentant et la formation des pilotes marocains nécessitant du temps. «Nous allons recruter 200 pilotes étrangers le temps de deux à trois ans de formation de la RAM», a expliqué le PDG.

«Ces pilotes étrangers connaissant très bien la rigueur et le sérieux que nous exigeons; c’est pour cela qu’ils aiment venir travailler chez nous», a souligné Abdelhamid Addou.

Évoquant enfin l’ouverture de nouvelles dessertes aériennes, ce dernier a indiqué que «chaque année la RAM ouvre des lignes conformément à sa stratégie d’expansion». «Nous allons consolider nos capacités de transport aérien vers les États-Unis, le Canada et les pays d’Amérique latine. Nous voulons transporter plus d’Africains vers l’Europe et les pays du Nord», a conclu le PDG de la RAM.

Entre modernisation, recrutement international et élargissement du réseau, Royal Air Maroc trace avec assurance la voie d’une compagnie nationale à vocation mondiale, fidèle à sa mission de relier le Maroc au reste du monde et d’affirmer la place du Royaume dans le ciel international.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/11/2025 à 19h11
#RAM#Royal Air Maroc#Développement#programme de vols#Abdelhamid Addou#Croissance#Croissance économique#compagnie aérienne#avion#Afrique

LEs contenus liés

Sports

Finale du Mondial U20: 590 supporters marocains en route pour Santiago à bord des Dreamliner de la RAM

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Casablanca–Sal: la RAM ouvre une nouvelle ligne vers le Cap-Vert

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Une cérémonie de water salute pour le premier vol RAM entre Casablanca et Zurich

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

RAM lance quatre nouvelles lignes aériennes directes au départ de Casablanca

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Transport aérien: la RAM suspend ses vols vers Doha et Dubaï en raison du conflit au Moyen-Orient

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Transport aérien: la RAM va cesser d’utiliser les ATR pour ses vols vers l’Europe

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Panne à l’aéroport de Paris-Orly: RAM annonce des perturbations de vols ce lundi 19 mai

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Aérien. RAM signe un partenariat stratégique avec The New Terminal One de l’aéroport JFK de New York

Articles les plus lus

1
Le Roi décrète le 31 octobre «Fête de l’Unité»
2
Le Roi inaugure le CHU International Mohammed VI de Rabat et ordonne la mise en service du CHU d’Agadir
3
Elyes Kasri, ancien ambassadeur de Tunisie, appelle à récupérer les territoires tunisiens spoliés par l’Algérie
4
Le Roi reçoit les walis et gouverneurs nouvellement nommés
5
Aéroport Mohammed V: le chantier du nouveau terminal lancé pour 12 milliards de dirhams
6
Sahara: importance et poids de l’inscription de la «souveraineté marocaine» dans la résolution 2797 de l’ONU
7
L’Algérie réagit à la résolution 2797 par le mensonge et le déni
8
Info360. Lancement imminent d’une nouvelle liaison électrique entre Boujdour et Marrakech
Revues de presse

Voir plus