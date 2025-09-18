Economie

Une cérémonie de water salute pour le premier vol RAM entre Casablanca et Zurich

Un avion de Royal Air Maroc. The Boeing Company

La compagnie Royal Air Maroc a opéré hier, mercredi 17 septembre 2025, son premier vol au départ de Casablancavers Zurich, inaugurant sa ligne directe entre les deux villes.

Par La Rédaction
Le 18/09/2025 à 10h43

L’avion de Royal Air Maroc (RAM) est arrivé à Zurich le mercredi vers 12h15, accueilli par un water salute à l’aéroport de Zurich.

Cette nouvelle route aérienne qui s’inscrit dans le plan de développement de la compagnie sera opérée deux fois par semaine: mercredi et dimanche.

Lire aussi : Transport aérien: Royal Air Maroc inaugure sa nouvelle ligne directe Casablanca-N’Djamena

L’avion décollera de l’aéroport Mohammed V à 08h00 (heure locale) pour atterrir à Zurich à 12h10 (heure locale). Le retour est prévu à 13h10 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca estimée à 15h25 (heure locale).

Par La Rédaction
Le 18/09/2025 à 10h43
#Maroc#Transport aérien#Rabat#Suisse

LEs contenus liés

Economie

Transport aérien: Royal Air Maroc inaugure sa nouvelle ligne directe Casablanca-N’Djamena

Economie

Royal Air Maroc reçoit un nouveau B-737 Max 8 et porte sa flotte à 60 appareils

Economie

Royal Air Maroc: le nouveau B-737 Max 8 sort de l’atelier de peinture en Irlande

Economie

Transport aérien: un nouveau B-737 Max 8 va rejoindre la flotte de Royal Air Maroc

