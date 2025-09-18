Une cérémonie de water salute pour le premier vol RAM entre Casablanca et Zurich

L’avion de Royal Air Maroc (RAM) est arrivé à Zurich le mercredi vers 12h15, accueilli par un water salute à l’aéroport de Zurich.

Cette nouvelle route aérienne qui s’inscrit dans le plan de développement de la compagnie sera opérée deux fois par semaine: mercredi et dimanche.

L’avion décollera de l’aéroport Mohammed V à 08h00 (heure locale) pour atterrir à Zurich à 12h10 (heure locale). Le retour est prévu à 13h10 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca estimée à 15h25 (heure locale).