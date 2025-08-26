Economie

Royal Air Maroc: le nouveau B-737 Max 8 sort de l’atelier de peinture en Irlande

Le nouveau B-737 Max 8 de Royal Air Maroc à sa sortie de l'atelier de peinture à Dublin, en Irlande. (DR)

Le nouveau Boeing 737 Max 8 de Royal Air Maroc vient d’être repeint aux couleurs de la compagnie. Sorti de l’atelier de peinture à Dublin, en Irlande, cet appareil — qui appartenait auparavant à Qatar Airways — devrait être livré dans une dizaine de jours, a appris Le360 de source sûre.

Le 26/08/2025 à 15h52

Des clichés diffusés sur les réseaux sociaux montrent l’avion fraîchement peint aux couleurs de la compagnie nationale marocaine.

Il s’agit du premier d’une série de Boeing 737 Max 8 initialement exploités par Qatar Airways qui intégreront progressivement la flotte de RAM dans le cadre d’un contrat de cession-bail (leasing).

Construit en 2019, l’appareil porte le numéro de série 62878-7746 et est équipé de deux moteurs CFMI LEAP-1B.

Lire aussi : Exclusif. Découvrez en images l’arrivée des deux nouveaux Boeing 737 Max 8 de Royal Air Maroc

Avec cette nouvelle acquisition, la flotte de Royal Air Maroc atteindra désormais 59 avions. Depuis mai dernier, cinq autres B-737 Max 8 ont déjà rejoint la base principale de la compagnie à Casablanca, dont deux via un contrat de leasing.

«Nous recevons près d’une machine toutes les deux semaines, ce qui signifie que d’ici la fin de l’année, une dizaine d’avions rejoindront notre flotte, auxquels s’ajouteront dix autres unités dont la livraison est prévue courant 2026», a fait savoir Fadwa Mahamma, cheffe du département Prospective, stratégie et flotte à RAM, dans une déclaration pour Le360, lors de la cérémonie de réception de deux B-737 Max 8, jeudi 24 juillet 2025, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

