Royal Air Maroc muscle son programme de vols au départ de Marrakech vers la France et la Belgique

Royal Air Maroc renforce son réseau «point-à-point» avec la relance des dessertes aériennes directes entre Marrakech et les villes françaises de Lyon, Toulouse, Nantes et Bordeaux, et ce à compter du 10 octobre 2025. La compagnie nationale renforcera également ses fréquences sur les lignes existantes avec Marseille et Bruxelles.

«Ces renforcements de lignes s’inscrivent dans le volet point-à-point visant à mieux connecter les grandes destinations nationales aux principaux bassins européens émetteurs tels que la France et la Belgique. Elles nous permettent de mieux répondre au besoin des diasporas marocaines et des touristes internationaux tout en contribuant à l’essor de Marrakech en tant que destination touristique stratégique. Royal Air Maroc confirme une fois de plus son rôle majeur au service du secteur touristique national et sa feuille de route stratégique à l’horizon 2030», indique Hamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, cité dans un communiqué.

Afin de mieux satisfaire la demande des touristes français et belges ainsi que les Marocains résidant dans ces pays, les nouvelles lignes sont proposées à des jours et horaires adaptés à ces clientèles. Ainsi, Royal Air Maroc reliera Marrakech aux villes de Toulouse, Lyon, Nantes et Bordeaux à raison de deux fréquences par semaine.

À compter du 10 octobre 2025, les vols directs vers Toulouse et Lyon seront programmés les lundis et vendredis avec un départ de l’aéroport international Marrakech-Menara à 8h15 (heure locale) pour une arrivée à Toulouse à 11h45 (heure locale) et un départ de Marrakech à 15h20 (heure locale) pour une arrivée à Lyon à 19h20 (heure locale). Quant aux vols retour, ils seront programmés au départ de l’aéroport de Toulouse à 12h45 (heure locale) pour une arrivée à Marrakech à 14h20 (heure locale). Les vols retour au départ de Lyon seront programmés à 20h20 (heure locale) pour une arrivée à Marrakech à 22h25 (heure locale).

À partir du 11 octobre 2025, les lignes directes reliant Marrakech à Nantes seront opérées tous les mercredis et samedi. Le départ de Marrakech sera programmé à 8h15 (heure locale) pour un atterrissage à l’aéroport de Nantes à 12h05 (heure locale). Le départ de Nantes sera effectué à 13h05 (heure locale) pour une arrivée à Marrakech à 15h00 (heure locale).

À partir du 12 octobre 2025, la ligne directe Marrakech-Bordeaux sera opérée tous les jeudis et dimanches. Le départ de Marrakech sera programmé à 17h10 (heure locale) pour une arrivée à Bordeaux à 20h40 (heure locale). Le départ de Bordeaux sera effectué à 21h40 (heure locale) pour une arrivée à Marrakech à 23h20 (heure locale).

Par ailleurs, des fréquences additionnelles seront désormais programmées au départ de Marrakech, les mercredis et samedis vers Marseille et tous les jeudis et dimanche à destination de Bruxelles. Le départ de Marrakech sera effectué à 16h00 (heure locale) pour une arrivée à Marseille à 19h35 (heure locale). Quant à la ligne directe Marrakech-Bruxelles, les vols seront programmés au départ de l’aéroport international Marrakech-Menara à 8h15 (heure locale) pour une arrivée à Bruxelles à 12h35 (heure locale).

Ces lignes relancées se rajoutent au réseau point-à-point existant de la compagnie nationale reliant les destinations nationales aux bassins émetteurs, à savoir les routes régulières suivantes: Marrakech-Bruxelles, Marrakech-Marseille, Marrakech-Paris Orly, Marrakech-Paris CDG, Oujda-Paris Orly, Agadir-Paris Orly, Tanger-Paris Orly, Tanger-Bruxelles, Nador-Bruxelles, Fès-Paris Orly, Rabat-Bruxelles, Dakhla-Paris Orly, Laayoune-Las Palmas Gran Canaria, Tanger-Barcelone, Tanger-Londres Gatwick, Tanger-Amsterdam, Nador-Amsterdam, Nador- Düsseldorf, Nador- Francfort, Oujda- Düsseldorf et Oujda-Bruxelles.

