Royal Air Maroc prend livraison d’un nouveau Boeing 737 Max 8

Naoual Ait Hammou Ennaji, commandant de bord du tout nouveau Boeing 737 Max 8 livré à Royal Air Maroc, rayonnait de joie. Le mardi 15 juillet, jour de son anniversaire, elle a été désignée pour assurer le tout premier vol de l’appareil, parcourant les milliers de kilomètres entre Seattle et Casablanca.

«Mon plus beau cadeau d’anniversaire? Être aux commandes et ramener à la maison un B737 MAX flambant neuf, tout juste livré par Boeing pour Royal Air Maroc. Fière de voir notre flotte s’agrandir et notre pavillon flotter toujours plus haut dans le ciel», a-t-elle écrit sur son compte Facebook.

Le transporteur public prévoit de prendre livraison d’un autre avion du même type avant la fin du mois, ce qui va porter à 57 appareils la flotte de RAM.

Fin mai dernier, la compagnie nationale a réceptionné trois nouveaux B-737 Max 8, dont deux en mode location (leasing) auprès de l’entreprise dubaïote EDA. Révélée par Le360, cette information a été confirmée par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, lors d’un récent exposé devant la commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement relevant de la Chambre des représentants.

Lire aussi : Info360. Royal Air Maroc: deux nouveaux B-737 Max attendus en juillet

Lors de son intervention au Parlement, le ministre istiqlalien a aussi fait savoir qu’en prévision de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, RAM prévoit l’acquisition de dix nouveaux appareils en 2025 (y compris les trois unités livrées fin mai) et de dix autres en 2026.

Une source proche du dossier nous a indiqué que toutes les livraisons prévues en 2025 concernent des appareils B-737 Max 8. La commande programmée pour 2026 porte, quant à elle, sur huit Boeing 737 Max 8 et deux B-787-9 Dreamliner.

On apprend de la même source que le top management de RAM a réussi à convaincre Boeing de lui livrer en avance, dès cette année, deux unités parmi les 10 livraisons prévues en 2026.

En juillet 2023, la compagnie nationale s’était engagée dans son contrat-programme signé avec l’État de quadrupler sa flotte pour atteindre 200 appareils à l’horizon 2037.