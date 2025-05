Info360. Royal Air Maroc recevra deux Boeing 737 MAX 8 d’ici lundi

La livraison des neuf Boeing 737 MAX 8 commandés par Royal Air Maroc, initialement prévue en mars, devrait finalement débuter d’ici la fin de cette semaine. L’avionneur Boeing avait été contraint de décaler de quelques mois le calendrier de livraison à la RAM.

Une première unité est donc attendue ce samedi 31 mai, tandis que la deuxième sera livrée le 2 juin. RAM avait déjà reçu deux B 737 MAX 8 en 2021, après que les autorités européennes avaient autorisé le redécollage de cet appareil (après plusieurs mois d’immobilisation au sol à la suite de deux crashs ayant fait 346 morts en l’espace de cinq mois).

Lire aussi : Aérien: RAM reçoit un nouveau Boeing 787 Dreamliner

«Il faut compter au moins une dizaine de jours avant que les nouveaux appareils puissent intégrer la flotte RAM et soient opérationnels», nous confie une source bien informée. Un troisième B737 MAX 8 se trouve actuellement dans la chaîne d’assemblage final des installations de Boeing. Si tout se passe comme prévu, les 7 autres appareils restants seront livrés au cours du deuxième semestre 2025.

Les deux nouveaux B737 Max 8 seront principalement utilisés pour les vols moyen-courriers vers l’Europe et l’Afrique, permettant à RAM de gérer la transition en attendant des livraisons plus importantes dans le cadre du contrat-programme 2023-2037 signé avec l’Etat. Ce dernier prévoit de quadrupler la flotte qui passera de 50 appareils à 200 au cours des 15 prochaines années.

La famille du 737 est la plus vendue de Boeing, qui commercialise actuellement deux versions de la nouvelle génération du monocouloir: le 737 MAX 8 et le 737 MAX 9. La plus petite version, le MAX 7, et la plus grande, le MAX 10, ne sont toujours pas certifiés par le régulateur américain FAA.

Le 737 MAX 8 peut transporter entre 162 et 210 passagers, jusqu’à 6.480 km de distance.