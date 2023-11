Royal Air Maroc choisit des réacteurs de General Electric pour équiper ses futurs Boeing 787

«Cet accord s’inscrit dans le cadre de nos efforts continus visant à développer notre flotte et à étendre nos routes long-courriers vers l’Amérique du Nord et du Sud, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie, et l’Europe», a déclaré Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc. «Nous sommes ravis d’accueillir ces nouveaux avions et moteurs au sein de notre flotte grandissante de Dreamliner».

«Nous sommes très heureux que le GEnx continue d’être le moteur de choix pour la flotte de Boeing 787 Dreamliner de la RAM», a déclaré pour sa part Kathy MacKenzie, vice-présidente des programmes commerciaux de GE.

«Au cours de ces dernières décennies, GE Aerospace et la RAM ont forgé une relation de partenariat solide que nous souhaitons renforcer davantage dans les années à venir», a-t-il ajouté.

La gamme de réacteurs GEnx totalise plus de 50 millions d’heures de vol depuis sa mise en service en 2011. Le GEnx constitue le moteur à forte poussée le plus vendu de l’histoire de GE, avec près de 3000 moteurs en service et en commande, pièces de rechange comprises. Le GEnx-1B propulse deux avions 787 sur trois en service. Ce réacteur permet également une économie de consommation de carburant de 1,4% pour un vol standard du 787 par rapport à ses concurrents. Les économies de carburant supplémentaires permettent de réduire de plus de 2 millions de livres de CO2 par avion et par an. Comme tous les réacteurs GE Aerospace, le GEnx peut d’ores et déjà fonctionner avec des mélanges de carburant d’aviation durable (Sustainable Aviation Fuel) approuvés.

Le GEnx utilise des matériaux légers et durables et des processus de conception avancés pour réduire le poids, améliorer les performances et réduire la maintenance, ce qui en fait le meilleur choix de moteur pour les vols long-courriers.

Les participants au partage des revenus de GEnx sont IHI Corporation du Japon, GKN Aerospace Engine Systems du Royaume-Uni, MTU d’Allemagne, TechSpace Aero (Safran) de Belgique, Safran Aircraft Engines de France et Samsung Techwin de Corée.