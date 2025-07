Royal Air Maroc et China Eastern explorent les moyens de renforcer la connectivité entre le Maroc et la Chine

Le PDG de Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou, et Wang Zhiqing, président de China Eastern Airlines, ont tenu une réunion stratégique hier, mardi 1er juillet, au siège de la compagnie nationale à Casablanca.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur l’amélioration de la connectivité aérienne entre le Maroc et la Chine, notamment à travers le renforcement de la liaison directe Casablanca–Pékin opérée par Royal Air Maroc, ainsi que le soutien aux projets de China Eastern Airlines qui souhaite étendre son service direct sur la ligne Shanghai-Casablanca.

Cette collaboration reflète l’engagement commun des deux compagnies à favoriser l’accroissement des flux de voyageurs, en offrant aux passagers une plus grande flexibilité et une connectivité fluide entre l’Asie et l’Afrique.

Elle permettra surtout de renforcer le développement de la destination touristique du Maroc sur le marché chinois, l’un des plus grands émetteurs de touristes au monde.