Le Maroc consolide son ancrage en Asie: China Eastern Airlines inaugurera une liaison directe Shanghai–Casablanca dès octobre 2025

Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT et Liu Tiexiang, président-directeur général de China Eastern Airlines.. lahcen elguedmioui

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans sa diplomatie économique en Asie. Lundi 30 juin, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la compagnie aérienne China Eastern Airlines ont signé un partenariat stratégique visant à intensifier la promotion de la destination Maroc sur le marché chinois, l’un des plus dynamiques au monde. Cette alliance s’inscrit dans la perspective du lancement, dès octobre 2025, d’une ligne aérienne directe entre Shanghai et Casablanca, opérée à raison de trois vols par semaine.

Ce partenariat marque un tournant stratégique dans la politique d’attractivité touristique du Royaume. En janvier 2025, China Eastern Airlines avait inauguré une première liaison entre Shanghai et Casablanca, avec une escale à Marseille. Dès octobre 2025, cette connexion sera renforcée par l’ouverture d’un vol direct, sans escale, offrant pour la première fois un lien aérien continu entre la métropole économique du Maroc et l’un des plus grands bassins émetteurs de touristes en Chine.

Avec plus de 820 avions et un réseau de 1.000 lignes internationales, China Eastern Airlines est l’un des acteurs majeurs du transport aérien mondial. Sa collaboration avec le Maroc reflète une volonté commune de développer un tourisme à haute valeur ajoutée, axé sur l’expérience, l’authenticité et la qualité.

«Ce partenariat avec China Eastern Airlines illustre notre capacité à nouer des alliances avec les plus grands acteurs mondiaux du transport aérien. Il traduit notre ambition d’ouvrir le Maroc à des marchés à fort potentiel, en proposant une offre touristique authentique, haut de gamme et exclusive», a déclaré Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT.

Présidée par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, la cérémonie de signature a mis en lumière l’importance de cet accord pour le rayonnement international du Maroc. Le protocole prévoit une stratégie marketing intégrée, des campagnes promotionnelles conjointes, des voyages de presse et une optimisation des dessertes aériennes vers le Royaume.

À travers ce partenariat, l’ONMT entend renforcer la visibilité du Maroc en Chine, en s’adressant à un public ciblé par des offres immersives centrées sur la culture, le patrimoine et l’hospitalité marocaine. L’objectif affiché est ambitieux: accueillir un million de touristes chinois d’ici 2030 et positionner le Maroc comme un hub touristique majeur sur le continent africain.