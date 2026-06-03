OQTF, Accord de 1968, sécurité… Comment l’Algérie a cédé sur toute la ligne devant la France

Le ministre algérien de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud (à droite), assiste à une réunion avec le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez (à gauche), au ministère français de l'Intérieur à Paris, le 1er juin 2026. AFP or licensors

Le communiqué officiel publié par le ministère français de l’Intérieur mardi 2 juin 2026, à l’issue de la rencontre à Paris entre Laurent Nuñez et son homologue algérien Saïd Sayoud, formalise un séisme diplomatique silencieux. Après avoir provoqué une énième crise bilatérale majeure, caractérisée par des postures théâtrales, des menaces de représailles économiques et le gel de toute coopération, le régime d’Alger vient de consentir à des concessions historiques sans obtenir la moindre contrepartie substantielle. Derrière sa sémantique polie, mais néanmoins dirigiste, le texte révèle comment Paris a méthodiquement fait plier le gouvernement algérien sur l’ensemble des dossiers clés. À commencer par les Obligations de quitter le territoire français (OQTF), l’Accord migratoire de 1968 et le déploiement sécuritaire. Des éléments sur lesquels seule la France a d’ailleurs communiqué, le régime algérien ayant observé un silence de mort. De même que les médias sous sa botte, visiblement encore groggy.

Pour comprendre la portée de ce texte, il faut impérativement le replacer dans son contexte immédiat. Le régime algérien avait déclenché une tempête diplomatique d’une rare violence à la suite de la reconnaissance officielle par la France de la marocanité du Sahara. En guise de protestation et pour faire pression sur Paris, Alger avait employé ses armes habituelles: rappel de son ambassadeur, menaces de sanctions économiques et suspension unilatérale de l’exécution des OQTF, tout en bloquant l’ensemble des canaux diplomatiques et opérationnels liés à l’immigration irrégulière et au crime organisé.

Lire aussi : Crise France-Algérie: pourquoi le Sahara est, soudain, devenu un non-sujet

À la lecture du document de Beauvau, force est de constater qu’il n’y en a que pour la France. Paris obtient gain de cause sur l’intégralité de ses exigences de sécurité nationale, sans céder d’un pouce sur sa ligne géopolitique. Le communiqué mentionne certes la volonté d’aboutir à des «résultats concrets pour les deux parties», mais le contenu factuel révèle une absolue asymétrie. L’Algérie accepte de devenir le bras armé des priorités sécuritaires françaises au moment même où ses propres leviers de pression s’effondrent.

Le reniement d’un dogme

Le recul le plus spectaculaire et le plus lourd de conséquences pour Alger concerne le volet migratoire. On notera qu’Alger prend acte du détricotage de l’Accord de 1968. Alors que le régime algérien sanctuarisait jusqu’ici cet accord bilatéral (qui octroie un statut dérogatoire, fiscalement et juridiquement avantageux aux ressortissants algériens en France) comme un acquis historique intouchable, le texte stipule explicitement que «la question de l’accord franco-algérien de 1968 a également été abordée dans les échanges, les parties ayant décidé de travailler sur la base de propositions concrètes à venir à l’initiative de la France pour le faire évoluer». En clair, l’Algérie capitule en rase campagne et accepte d’ouvrir la voie à une révision de cet accord, sous la dictée exclusive des propositions de Paris.

Plus grave encore pour l’orgueil du régime, le communiqué acte une «reprise d’une coopération loyale pour permettre une montée en puissance des retours» et précise que «l’ensemble des consulats présents en France sont désormais pleinement mobilisés». Cette formulation administrative signifie la fin du chantage aux laissez-passer consulaires. L’Algérie s’engage formellement à réadmettre massivement ses ressortissants expulsés par la France, brisant elle-même le blocus qu’elle tentait d’imposer.

Lire aussi : Sahara: la grande reculade du régime algérien

Sur le plan de la sécurité intérieure et de la lutte contre la criminalité organisée, la capitulation d’Alger se traduit par des mesures extrêmement concrètes qui s’apparentent à une reprise en main opérationnelle par la France. On retiendra la réactivation des flux de renseignement. Le texte confirme que «les échanges d’information ont repris et se renforcent encore» en matière de lutte contre le terrorisme. Alger a donc discrètement rouvert ses vannes informationnelles.

La Protection civile pour faire le pompier

Il y a aussi le retour des services français sur le sol algérien. L’annonce de la mise en place à Alger d’un «attaché de sécurité intérieure (ASI) adjoint, militaire de la gendarmerie nationale» est un désaveu cinglant pour la rhétorique souverainiste du régime. Cette nomination vise explicitement à assurer «la reprise du plein fonctionnement du service de sécurité intérieure à Alger». Après avoir symboliquement «viré» ou réduit à l’impuissance le personnel diplomatique et sécuritaire français au plus fort de sa colère, Alger est contraint de réinstaller les officiers français au cœur de sa capitale. Le ministère algérien de l’Intérieur et le ministère de la Défense s’y soumettent (presque) sans piper mot.

L’ironie suprême est que la «Protection civile» algérienne devient la seule consolation. Le seul et unique domaine du communiqué où l’Algérie apparaît comme un partenaire d’égal à égal, et non comme un exécutant des requêtes de la France, concerne la protection civile. Le document évoque pompeusement «la reprise de relations denses» autour de «l’anticipation du risque lié au réchauffement climatique et aux catastrophes naturelles». Il est consternant de constater qu’après être monté sur ses plus hauts chevaux, avoir menacé la France de représailles énergétiques et géostratégiques, la seule pitance que le régime algérien ramène à Alger soit un accord de coopération technique sur les pompiers et la gestion des feux de forêt.

Le communiqué se conclut de manière significative par une mention à la «protection de nos concitoyens» avec une «attention particulière et renouvelée au retour en France de notre compatriote Christophe Gleizes». La capacité de la France à maintenir la pression sur ces dossiers sensibles prouve qu’Alger, malgré ses éclats de voix, finit toujours par négocier sous la contrainte lorsque Paris utilise les bons leviers.

Comment expliquer qu’un régime caractérisé par sa diplomatie colérique, ses postures ultra-belliqueuses et ses ruptures fracassantes ait pu s’aplatir avec une telle célérité devant Paris? Quatre facteurs peuvent jouer, mais n’expliquent pas toute l’étendue de la reculade algérienne. Il y a l’épuisement de l’arme du chantage. En bloquant les OQTF et en rappelant son ambassadeur après le virage français sur le Sahara, Alger pensait faire plier Paris par asphyxie. Face à l’inflexibilité de la France (l’exécution des OQTF étant devenue un impératif politique interne), le pouvoir algérien s’est retrouvé piégé dans sa propre impasse diplomatique, constatant que ses menaces n’effrayaient plus personne.

Lire aussi : Enquête: pour les Français, le Maroc est un partenaire stratégique et un allié privilégié, l’Algérie est une menace

Le pragmatisme de survie a également dû l’emporter sur l’imposture. Une rupture prolongée avec la France, partenaire économique et terre d’accueil d’une immense diaspora, comporte un risque d’implosion que le pouvoir militaro-policier algérien ne peut se permettre d’assumer à moyen terme. En plus de précieux renseignements, Paris détient également des leviers puissants en Europe concernant les avoirs, les biens immobiliers et les flux financiers de l’oligarchie algérienne. Il y a aussi les possibles aveux des personnes à la solde du régime d’Alger qui ont tenté d’enlever le youtubeur Amir Dz et d’assassiner le journaliste et opposant Hichem Aboud. Sans parler de l’image des Algériens que l’impéritie du régime a fortement dégradée en France au point que les Français considèrent, désormais, l’Algérie comme une menace, comme l’a révélée un récent et très sérieux sondage.

Agiter ces dossiers pousse rapidement à la table des négociations. De quoi marquer la fin des illusions pour la diplomatie du ressentiment d’Alger. Face au pragmatisme et à la fermeté de Paris, les hauts chevaux du régime n’auront été qu’une façade. L’Algérie a bel et bien cédé… sur toute la ligne.