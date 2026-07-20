Société

Libération de l’espace public à Rabat: grand coup de balai à l’Agdal

Les engins en action au quartier de l'Agdal à Rabat (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 20/07/2026 à 15h46

VidéoLa campagne de libération du domaine public engagée par les autorités de Rabat gagne du terrain. Après plusieurs secteurs de la capitale, les services de la wilaya sont intervenus dans le quartier de l’Agdal pour faire retirer les installations occupant illégalement les trottoirs et rappeler aux commerçants l’obligation de se conformer à la réglementation en vigueur.

Les services de la wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra sont passés à l’action en mettant en demeure les gérants de cafés, de restaurants et de divers commerces de se conformer à la réglementation en vigueur et de libérer les emprises du domaine public occupées sans autorisation.

L’opération de libération du domaine public se poursuit dans la capitale et s’est étendue au quartier de l’Agdal, où des engins ont procédé au retrait de panneaux publicitaires installés de manière irrégulière ainsi que de tout mobilier occupant illégalement l’espace public.

Après vérification, cette campagne cible les cafés, les commerces et les échoppes qui ne disposent pas des autorisations d’occupation temporaire du domaine public, notamment pour l’exploitation des trottoirs. Ces occupations illicites contraignent fréquemment les piétons à circuler sur la chaussée, les exposant à des risques pour leur sécurité.

Les exploitants concernés sont ainsi appelés à régulariser leur situation en se conformant à la réglementation encadrant l’occupation temporaire du domaine public et en obtenant les autorisations requises.

Interrogé par Le360, un habitant du quartier a salué cette initiative, estimant qu’elle contribue à faire respecter la réglementation et à améliorer le cadre urbain de la capitale. «Il faut se conformer à la loi et s’acquitter des redevances prévues», a-t-il déclaré.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 20/07/2026 à 15h46
#Rabat#Espace public#Cafés-restaurant#Agdal

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