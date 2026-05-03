Infrastructures: à Rabat, le quartier Agdal renforce sa modernité avec deux places réaménagées

Les places Rabia Al Adaouia et Abou Baker Essediq, toutes deux situées dans le quartier de l’Agdal, ont été mises à niveau.

Ces deux places ont été entièrement réaménagées, l’une à proximité immédiate de la Faculté de Droit, au-dessus du nouveau parking souterrain Rabia Al Adaouia (160 places), et l’autre, la place Abou Baker Essediq, à moins d’un kilomètre, sur le parking souterrain Badr (340 places), proche de la mosquée Badr et de l’avenue Fal Ould Oumeir.

Inaugurés en mars 2026, ces espaces sont désormais dotés d’un éclairage public moderne, de nouveaux bancs et de petits espaces verts, le tout souligné par un carrelage durable et esthétique. Le quartier Agdal s’affirme ainsi comme le cœur moderne, dynamique et animé de la capitale marocaine, restant ce lieu résidentiel huppé tant prisé des jeunes et des intellectuels.