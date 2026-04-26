À Rabat, la Kasbah des Oudayas continue d’attirer les visiteurs

Chaque jour, la Kasbah attire un grand nombre de visiteurs, dont de nombreux touristes, venus admirer ce quartier perché sur une falaise dominant l’embouchure du Bouregreg et l’océan Atlantique. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2012, la Kasbah des Oudayas figure parmi les sites historiques les plus visités de la capitale.

Interrogé par Le360, un touriste national n’a pas caché son admiration pour la Kasbah, qu’il a qualifiée comme l’un des plus beaux sites du patrimoine marocain. «Tout est beau, bien organisé et bien entretenu», a-t-il commenté, soulignant que le monument est «célèbre pour ses ruelles pittoresques aux maisons bleues et blanches, ses jardins andalous, son café maure et son ambiance paisible».

Ce patrimoine national a été édifié par les Almohades, notamment autour de la monumentale porte Bab El Kebir. La Kasbah se compose d’un quartier résidentiel calme et d’un vaste jardin andalou situé à l’intérieur de l’enceinte.

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Le parcours des visiteurs passe également par le Café Maure, lieu réputé pour déguster un thé à la menthe avec une vue panoramique sur Salé et le fleuve, avant de découvrir le Musée de la Parure, installé dans l’ancien palais de Moulay Ismaïl, datant du 17ème siècle, où l’on peut admirer quelques-uns des plus beaux bijoux du patrimoine diversifié du Royaume.