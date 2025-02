Affluence record à la kasbah d’Agadir: 85.000 entrées en un an

C’est l’un des monuments emblématiques de la capitale du Souss. La kasbah d’Agadir Oufella a été restaurée et rouverte au public en 2024. Les travaux, menés sous la supervision de la Société de développement touristique Souss-Massa, ont permis de restaurer les remparts, d’aménager des chemins sécurisés et d’installer une signalétique moderne tout en respectant l’authenticité du site. L’objectif était double: valoriser le patrimoine architectural des lieux et améliorer l’expérience des visiteurs grâce à des infrastructures adaptées.

«En l’espace d’une année, ce site historique a accueilli plus de 85.000 visiteurs, dont 65% de Marocains et de résidents au Maroc et 35% de touristes étrangers», confirme Abdelkrim Azenfar, directeur général de la Société de développement touristique Souss-Massa.

L’intégration de la kasbah dans les circuits touristiques régionaux a renforcé son attractivité, avec un pic de fréquentation enregistré le 28 juillet 2024, où pas moins de 1.073 visiteurs ont foulé ses ruines restaurées. Par ailleurs, la digitalisation du site, avec une billetterie en ligne et des contenus immersifs accessibles via smartphone, a grandement facilité l’accès et enrichi l’expérience des visiteurs, fait observer notre interlocuteur.

«Nous aspirons à établir de nouveaux records de fréquentation pour cette deuxième année. Dans cette optique, nous avons signé plusieurs partenariats avec des tours opérateurs ainsi qu’avec des établissements scolaires afin de dynamiser les visites», confie Abdelkrim Azenfar.

Les touristes, eux, se réjouissent de cette réhabilitation qui leur permet de redécouvrir un site chargé d’histoire dans des conditions optimales. Nombreux sont ceux qui soulignent la beauté du panorama offert par la kasbah, perchée à 236 mètres d’altitude, et offrant une vue imprenable sur la baie d’Agadir.