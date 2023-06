Une restauration réussie: la kasbah d’Agadir Oufella retrouve son éclat d’antan

La kasbah d'Agadir est un témoignage vivant du passé glorieux de la ville et un lieu incontournable pour les amateurs d'histoire, les passionnés de culture et les voyageurs en quête d'authenticité.

La kasbah d’Agadir Oufella se pare d’une nouvelle splendeur. Dominant majestueusement la baie d’Agadir, ce monument se dresse telle une citadelle imprenable. La plupart de ses remparts, autrefois abîmés par le passage du temps, ont été restaurés avec soin, dévoilant ainsi toute leur grandeur et leur charme. De somptueuses passerelles en bois nichées au cœur de cet édifice invitent les visiteurs à flâner et à se perdre dans les méandres de l’histoire.

Depuis sa réouverture partielle en juillet 2022, la kasbah d’Agadir Oufella est devenue un véritable chantier en ébullition. Les ouvriers et les artisans s’activent avec passion et détermination pour redonner vie à ce monument chargé d’histoire. Les travaux avancent à pas de géant, atteignant désormais un taux d’avancement de plus de 96%, comme le signale Abdelkrim Azenfar, directeur général de la Société de développement touristique Souss-Massa, interrogé par Le360.

Les dernières touches sont apportées, les finitions peaufinées, et bientôt, les portes de la kasbah s’ouvriront pour accueillir davantage de visiteurs venus découvrir ce trésor historique, dont la réfection s’inscrit dans le cadre du programme de développement urbain d’Agadir. Ce projet repose sur une démarche de restitution et de reconstruction fidèle à l’aspect d’origine de cette forteresse, telle qu’elle était avant 1960.

Selon Abdelkrim Azenfar, les autorités locales s’attèlent actuellement à mettre en place une stratégie d’exploitation optimale des restaurants situés dans l’espace extérieur de la kasbah. L’objectif principal est de répondre aux besoins quotidiens des visiteurs en matière de restauration, afin de leur offrir une expérience complète et enrichissante.

Pour ce qui est des travaux de réhabilitation des sentiers en bois à l’intérieur de la kasbah, Abdelkrim Azenfar confirme qu’ils ont été achevés. Cela permettra aux touristes, Marocains ou étrangers, de plonger dans l’histoire importante de la région, dans son authenticité et dans la vie quotidienne des Gadiris avant le séisme de 1960, assure-t-il.

Une immersion interactive dans le passé

Cette immersion sera rendue possible grâce à des panneaux illustratifs détaillés ou à des enregistrements sonores disponibles pendant la visite. De plus, le projet comprend la création d’un centre d’accueil qui fournira des informations générales sur la kasbah, permettant aux visiteurs de mieux comprendre l’importance de ce site historique et les aspects essentiels qui le caractérisent.

S’agissant du financement de ce chantier, Abdelkrim Azenfar fait savoir qu’il est assuré par plusieurs départements et institutions. Il s’agit notamment du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Culture, qui contribuent à l’opération à hauteur de 20 millions de dirhams chacun. Le Conseil régional du Souss-Massa et la société Al Omrane Souss-Massa participent respectivement à hauteur de 30 et 50 millions de dirhams, détaille notre interlocuteur.

Des touristes captivés

Les touristes, quant à eux, n’ont pas manqué de faire l’éloge de la nouvelle allure de la kasbah. Ils se sont dits éblouis par la transformation remarquable qu’elle a subie. Ils ont également salué les efforts des autorités locales et des artisans pour offrir aux visiteurs une expérience unique, où la magie du passé se mêle harmonieusement à la modernité des aménagements.