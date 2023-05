Tanger: plus de 13 millions de dirhams pour la réhabilitation du marché des babouches

Le projet de réhabilitation et de réaménagement du marché des babouches à Tanger est en train de se concrétiser, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de du 30mai. Le quotidien indique que ce projet est porté par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), et qu’il fait l’objet d’un appel d’offres pour la sélection d’un prestataire en charge de sa réalisation, selon un agenda préétabli.

Notons qu’il permet d’aider le marché des babouches à se réorganiser et se réintégrer dans la ville, et que ce projet, qui nécessite un investissement global de plus de 13,7 millions de dirhams, intervient dans le cadre du programme royal de réhabilitation et valorisation de la médina de Tanger.

Aujourd’hui Le Maroc note aussi que le marché des babouches fait partie des principaux bâtiments intra et extra muros situés en plein centre-ville et destinés à être dans leur ensemble rénovés et mis en état dans le cadre de cet ambitieux programme royal. « l devra grâce à ce nouveau projet reprendre son rôle comme l’un des espaces commerciaux les plus dynamiques de la ville. Il devra être complètement réhabilité et réaménagé pour être livré dans un délai de six mois après le lancement des travaux de réalisation dudit projet», précise-t-on.

Le quotidien ajoute qu’à l’instar des autres sites commerciaux intra et extra muros avoisinants, réalisés dans le cadre de ce programme et déjà opérationnels, ces travaux permettent d’assurer essentiellement la démolition de tous les commerces du marché des babouches et la mise en place de nouveaux modernes bien adaptés à sa vocation commerciale et l’aspect traditionnel de son espace. «Il est prévu également la mise à niveau des réseaux de distribution de l’eau potable, de l’électricité et du service d’assainissement liquide de cette structure économique, qui est dans un état vétuste», apprend-on.

«Ce projet permettra à ce marché, qui trône également avec d’autres édifices historiques tels que la Mendoubia, le Grand Hôtel Villa de France et la Cinémathèque de Tanger (plus connue des Tangérois par le cinéma Rif), de contribuer à favoriser l’attractivité de cette célèbre place historique considérée parmi les plus dynamiques et les plus fréquentées par les touristes», ajoute la même source.