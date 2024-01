Post-séisme: voici où en sont les travaux de rénovation de la façade ouest de la kasbah d’Agadir Oufella

Après l’effondrement de près de 120 mètres linéaires de la façade ouest de la kasbah d’Agadir Oufella, suite au séisme du 8 septembre 2023, la ville a mis les bouchées doubles pour la restaurer. Abdelkrim Azenfar, directeur général de la Société de développement régional du tourisme de Souss-Massa, indique aujourd’hui, dans une déclaration pour Le360, que plus de 50% des travaux de rénovation de cette partie sont désormais achevés.

Débutés en juin 2020, les travaux de rénovation de la kasbah avaient pour but initial d’embellir et de sécuriser ce site historique. La façade extérieure fut inaugurée en juillet 2022, mais le tremblement de terre a forcé une révision des plans. Une expertise menée par un laboratoire spécialisé a révélé la nécessité d’une restauration approfondie de la façade ouest, selon des normes spécifiques et en adoptant des techniques innovantes, notamment l’intégration du bois entre les pierres pour renforcer la structure, signale notre interlocuteur.

Cette phase de restauration est cruciale pour assurer la pérennité de la bâtisse. Les travaux en cours respectent scrupuleusement les caractéristiques historiques de la kasbah, tout en les adaptant aux exigences de résistance aux catastrophes naturelles.

La réouverture de la kasbah au public est prévue pour le 3 février prochain, avec un tarif d’entrée fixé à 20 dirhams pour les citoyens marocains et les étrangers résidant au Maroc, et à 90 dirhams pour les touristes étrangers.

En plus de l’accès à ce site emblématique, des services supplémentaires, tels qu’un guide audio en cinq langues, seront proposés pour enrichir l’expérience des visiteurs, ajoute le directeur général de la Société de développement régional du tourisme de Souss-Massa.

Il convient de noter que le coût du projet de réhabilitation de la kasbah d’Agadir Oufella s’élève à 120 millions de dirhams, avec des contributions des ministères de l’Intérieur et de la Culture, du Conseil régional de Souss-Massa et du promoteur public Al Omrane. La commune d’Agadir devrait bientôt lancer un appel à candidatures pour sélectionner les gestionnaires des restaurants situés à l’extérieur de ce site.