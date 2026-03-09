Kasbah d’Ed-Doura: au cœur du désert, une école coranique perpétue un savoir ancestral

​À quelques encablures de la voie rapide reliant Tiznit à Dakhla, le visiteur doit quitter l’asphalte pour s’engager sur une piste rurale menant à un discret sanctuaire du savoir. Dirigée par l’association de la Kasbah d’Ed-Doura sous la houlette de Mohammed Khar, cette école connaît aujourd’hui une transformation remarquable. Grâce au soutien de bienfaiteurs et des autorités locales, l’établissement se développe progressivement pour devenir un véritable complexe éducatif.

Au sein de cette institution qui accueille une trentaine de pensionnaires, le quotidien est rythmé par le son des calames glissant sur les tablettes en bois recouvertes d’argile fine et séchées au soleil. Une méthode d’apprentissage ancestrale, restée immuable au fil des générations, qui favorise une concentration absolue, loin des distractions numériques. L’usage du téléphone portable y est d’ailleurs strictement limité aux jours de repos hebdomadaires.

​L’établissement ne se contente plus de sa structure initiale et poursuit aujourd’hui son expansion. Un vaste projet de maison d’hôtes de plus de 130 lits est en cours de réalisation, tandis qu’une nouvelle mosquée, dont les travaux sont achevés à 70%, viendra compléter l’ensemble. À cela s’ajoute la création d’un terrain de sport destiné à offrir aux jeunes étudiants un cadre de vie plus équilibré et propice à leur épanouissement.

Placée sous la supervision du ministère des Habous et des Affaires islamiques, l’institution incarne le modèle religieux marocain fondé sur le rite malikite et la lecture de Warsh d’après Nafi’. Elle s’ouvre également sur son environnement à travers l’organisation de concours de psalmodie et des rencontres pédagogiques avec plusieurs écoles privées de la région.

Ce dynamisme local s’inscrit dans une dynamique nationale plus large. Le Maroc compte aujourd’hui plus de 11.000 écoles coraniques accueillant près de 450.000 apprenants, témoignant de l’attachement profond de la société marocaine à ses racines spirituelles et à la transmission de valeurs de modération et de tolérance.​