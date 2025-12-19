Politique

Cybersécurité religieuse: le ministère des Habous renforce son bouclier numérique

Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des affaires islamiques.

Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des affaires islamiques. . MAP

Revue de presseFace à la montée des cyber-attaques visant le patrimoine religieux, le ministère des Habous et des Affaires islamiques déploie une stratégie défensive sophistiquée. Ahmed Toufiq a dévoilé un arsenal numérique pour protéger le «produit religieux» et sécuriser ses vastes plateformes digitales. Cet article est une revue de presse tirée d’Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 19/12/2025 à 20h42

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a annoncé la mise en place d’un dispositif de contrôle strict destiné à protéger la «sécurité spirituelle» du Royaume. Cette initiative vise à préserver l’intégrité du discours religieux officiel contre toute tentative de récupération par des courants extrémistes ou des influences doctrinales étrangères, rapporte Assabah dans son édition du week-end des 20 et 21 décembre.

L’enjeu est de taille: le ministère gère un patrimoine numérique considérable, incluant pas moins de 200.000 contenus référencés, ayant attiré près de 1,8 million de visiteurs. Sa présence sur les réseaux sociaux est tout aussi substantielle, avec 20 pages Facebook totalisant 700.000 abonnés, ainsi que des plateformes sur YouTube et TikTok regroupant 282 chaînes et 800.000 abonnés. À cet écosystème s’ajoute une plateforme dédiée aux hadiths prophétiques, riche de 12.000 recueils et dotée d’un service interactif répondant aux interrogations des citoyens.

Conscient de cette exposition, Toufiq a souligné l’effort soutenu de ses services dans le domaine informatique. Ceux-ci œuvrent à consolider en permanence le bouclier défensif contre les cyberattaques, érigeant notamment des «firewalls» renforcés. Des cellules spécialisées se consacrent prioritairement à la cybersécurité, en sécurisant l’infrastructure informatique, pilier fondamental pour assurer la pérennité des services numériques et la confidentialité des données sensibles.

Interrogé par une question écrite de Driss Sentissi, président du groupe haraki à la Chambre des représentants, le ministre a précisé que son département a adopté une approche «proactive et intégrée». Cette stratégie multiniveau cible en premier lieu la sécurisation des plateformes digitales et des serveurs centraux via l’implémentation de protocoles de protection avancés et la mise à jour périodique des systèmes. Des mécanismes de sauvegarde et de restauration robustes ont également été instaurés pour garantir la continuité des services en cas de panne ou d’attaque potentielle, note Al Akhbar.

Le volet humain n’est pas négligé: le ministère investit dans la formation et la qualification de ses ressources en cybersécurité, organisant des sessions en partenariat avec des organismes nationaux agréés, dont la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), relevant de l’Administration de la Défense nationale. Enfin, une politique stricte de gestion des accès a été mise en place, définissant avec précision les prérogatives et responsabilités techniques et administratives et recourant systématiquement à l’authentification multifactorielle pour verrouiller l’accès aux données.

Par Hassan Benadad
Le 19/12/2025 à 20h42
#cybersécurité#Ministère des Habous et des Affaires islamiques

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le ministre des Habous sévit contre les oulémas des réseaux sociaux

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Parlement: polémiques autour des loyers des biens habous

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le Maroc consolide sa cybersécurité

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Cybersécurité: le Maroc adopte un référentiel strict pour la qualification des prestataires cloud

Articles les plus lus

1
Un gain de 119 millions de m³ en trois jours: les dernières pluies font progresser les réserves des barrages
2
Cigarettes: une hausse pouvant atteindre 2 dirhams par paquet début 2026
3
Incarnation des revers du Plan Azur, Mazagan, une machine à cash, qui ne profite pas à la région
4
Des agents du régime algérien envoyés à Tunis pour renforcer une manifestation de soutien à Kaïs Saied
5
Inondations: sur instructions royales, lancement d’un programme d’urgence de réhabilitation de Safi
6
Casablanca: comment Dream Village entend redonner vie au zoo mythique de Aïn Sebaâ
7
Sahara marocain: comment la CDG entend renforcer son action dans les provinces du Sud
8
Défense. Équipements excédentaires américains: avec Israël et la Grèce, le Maroc capte une part importante des offres EDA
Revues de presse

Voir plus