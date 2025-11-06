Rabat: la Kasbah des Oudayas prisée des visiteurs pour le 50ème anniversaire de la Marche verte

Alors que le Maroc célèbre, ce 6 novembre, le 50ème anniversaire de la Marche verte, la Kasbah des Oudayas et la corniche qui borde l’embouchure du Bouregreg ont attiré un important flux de visiteurs. Tout au long de la journée, de nombreux citoyens, mais aussi des touristes venus de différentes régions du Royaume et de l’étranger, ont convergé vers ce site emblématique de la capitale, acheminés notamment par des autocars touristiques.

Sous un ciel radieux, ce public diversifié est venu (re)découvrir cette véritable forteresse du 12ème siècle, marquée par sa monumentale porte almohade. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Kasbah des Oudayas s’impose comme l’un des joyaux historiques et paysagers de Rabat. Avec son jardin andalou, son musée et ses ruelles aux façades colorées de blanc et d’azur, le site offre aux visiteurs une expérience mêlant patrimoine, paysage et quiétude. En surplomb de l’embouchure du Bouregreg, le «village» domine un front d’eau animé par les embarcations traditionnelles et les promeneurs, renforçant l’attrait touristique du lieu.

Devenue au fil du temps un véritable havre de paix et d’inspiration pour de nombreux artistes marocains et étrangers, la Kasbah séduit autant par la beauté de son site que par l’atmosphère apaisante qui s’en dégage. Célèbre pour son café maure, elle offre une parenthèse authentique où l’on peut siroter un thé à la menthe en dégustant les traditionnelles pâtisseries, notamment les cornes de gazelle.

Rencontré à la sortie du site, Bahaeddine, de père tunisien et de mère marocaine, ne cache pas son enthousiasme: «Je suis venu avec ma mère, Souad, ainsi qu’avec d’autres membres de la famille pour mieux connaître ces lieux après leur restauration et profiter de cette belle journée fériée», confie-t-il. De son côté, Erich, touriste australien accompagné de son épouse, souligne avoir particulièrement apprécié «la dégustation du thé à la menthe et des gâteaux aux amandes», saluant à la fois la qualité de l’accueil et le charme singulier de la Kasbah des Oudayas.