Sports nautiques, promenades... au couchant, la corniche de Rabat-Salé s’éveille

Promeneurs locaux et touristes étrangers déambulant le long de la corniche de Rabat-Salé. (Y.Mannan/Le360)

La corniche de Rabat-Salé est devenue, au fil des ans, un lieu privilégié de promenades et de détente sur les rives sud de l’oued Bouregreg.

Cette berge, bien entretenue par la wilaya, est le point de départ des embarcations artisanales qui proposent aux riverains des traversées pour rallier l’autre rive de l’oued. Longue de deux kilomètres, cette partie de la côte offre également de visiter un petit port de pêche ainsi qu’un port de plaisance où de jeunes estivants s’adonnent à des sports nautiques (surf, voile…).

Cette corniche est surplombée par la célèbre kasbah des Oudayas qui offre une vue imprenable sur des monuments historiques tels que la Tour Hassan, le Mausolée Mohammed V et le Théâtre Mohammed VI de Rabat-Salé.

Dès que le soleil commence à perdre de son ardeur, les promeneurs, locaux et touristes étrangers, prennent l’air, les nageurs se laissent porter par les vagues de l’océan et les pêcheurs tentent d’appâter une éventuelle prise.

Tous marquent des moments de pause pour admirer le paysage panoramique que dessinent les remparts de la médina de Rabat qui surplombe l’oued Bouregreg. Les cafés donnant sur la corniche ne désemplissent pas jusqu’à des heures tardives de la soirée.

Le projet global d’aménagement et de réhabilitation de l’ensemble de la vallée Bouregreg a été lancé par le roi Mohammed VI. Démarrés en 2006, les travaux se sont étalés sur plusieurs années.