Borj Saâdiyine, le point de ralliement estival sur la corniche de Larache

Nichée entre fleuve et océan, Larache séduit chaque été par la beauté de ses plages et la douceur de son climat maritime. Avec la montée des températures, ce sont des centaines de vacanciers qui affluent quotidiennement, venus de toutes les régions du Maroc, pour se détendre et profiter des paysages en famille.

La corniche de Larache, qui s’étend au pied du majestueux fort historique Borj Saâdiyine, à l’embouchure de l’oued Loukkos, est particulièrement prisée.

En ces jours de forte chaleur, elle devient le refuge privilégié de nombreux habitants de la ville, mais aussi de visiteurs venus de localités voisines comme Ksar El Kébir, attirés par la fraîcheur de l’eau et les plaisirs de la baignade, même au milieu des rochers.

Mais derrière ce décor pittoresque se cache une réalité moins reluisante. Depuis plusieurs années, les habitants font face à de grandes difficultés de transport pour rejoindre les plages situées de l’autre côté du fleuve, notamment celle de Ras Rmel, célèbre pour son sable doré et son cadre naturel enchanteur. Le manque de liaisons fiables et l’état dégradé des moyens de transport contraignent ainsi nombre d’entre eux à se contenter des abords de la corniche.

Malgré les dangers que présente la baignade dans cette zone, entre courants puissants, rochers et absence totale de dispositifs de sauvetage, le lieu ne désemplit pas.

L’arrêt des navettes maritimes reliant les deux rives du fleuve a fortement impacté l’activité touristique locale, limitant l’accès aux plages les plus réputées et contribuant à l’engorgement de la corniche.

En été, Larache accueille des milliers de visiteurs marocains et étrangers, attirés par son ouverture sur l’océan Atlantique et la richesse de ses paysages.

Pourtant, la corniche de la ville reste cruellement en manque d’aménagements: infrastructures délabrées, absence d’équipements de sécurité, manque d’espaces verts et de zones d’ombre.

La situation s’aggrave d’année en année, alors que la ville dispose d’un potentiel touristique exceptionnel encore largement sous-exploité.