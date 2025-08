Taroudant: 3 milliards de dirhams pour hisser la ville au rang de pôle économique

Dans le sillage de son plan de développement intégré, la ville de Taroudant bénéficiera d’un nouveau coup d’accélérateur grâce à une enveloppe supplémentaire de 3 milliards de dirhams. Signé par 19 partenaires institutionnels, le Programme de Développement Urbain (PDU) couvrira la période 2025-2029 et vise à renforcer le positionnement de la cité en tant que carrefour historique et moteur économique de la région Souss-Massa.

Ce nouveau financement, écrit le quotidien Les Inspirations Eco, s’inscrit dans la continuité du premier programme 2024-2028, doté de 1,11 milliard de dirhams. Cette nouvelle phase mise sur la convergence des efforts publics pour intégrer de nouveaux projets, mobiliser davantage de partenaires et actualiser le calendrier des réalisations.

Structuré autour de huit axes majeurs, le PDU se déploie aussi bien à l’intérieur de l’enceinte historique de la médina qu’en périphérie. Près de 67% de l’enveloppe, soit 2 milliards de dirhams, sera allouée aux projets extra-muros, notamment pour accompagner l’extension urbaine et moderniser les infrastructures. La vieille ville bénéficiera, quant à elle, d’un budget de 977 millions de dirhams pour la restauration du patrimoine, la mise en valeur des remparts, des portes historiques et des sites religieux.

Au-delà de la dimension patrimoniale, lit-on, le programme accorde une place centrale à la modernisation des infrastructures (réseau routier, éclairage public, espaces verts) ainsi qu’à l’amélioration de l’accès aux services de proximité (santé, éducation, sport, culture). Le but est de stimuler l’activité économique et touristique grâce à de nouveaux marchés, zones d’activités et la réhabilitation des réseaux publics (assainissement, eau potable).

Le montage financier repose sur une répartition précise entre les différents signataires. Premier contributeur, le ministère de l’Intérieur engage 729 millions de dirhams, principalement pour la réhabilitation intra-muros (249 millions de dirhams) et l’aménagement urbain en périphérie (360,68 millions de dirhams). Suivent le ministère de l’Urbanisme (503,65 millions de dirhams) et le Conseil régional Souss-Massa (422,3 millions de dirhams), qui diversifie ses interventions sur les infrastructures, l’urbanisme et les services sociaux.

D’autres départements stratégiques participent à cet effort collectif : Santé (405 MDH), Équipement (193 millions de dirhams), Culture (166,52 millions de dirhams), Habous (99,85 millions de dirhams), Tourisme (96,05 millions de dirhams) et Sports (75 millions de dirhams). Fait notable, la Fédération royale marocaine de football s’engage à hauteur de 90 millions de dirhams pour renforcer l’offre sportive locale. Le financement annuel sera assuré par les contributions de chaque partie, versées sur un compte bancaire dédié avant la première semaine d’avril de chaque exercice budgétaire.