PDU d’Agadir 2020-2024: le retard accusé dans la réception des travaux achevés soulève des interrogations

Le Programme de Développement Urbain (PDU) d’Agadir 2020-2024, projet ambitieux visant à doter la ville d’infrastructures de base essentielles, à la moderniser et à améliorer la qualité de vie de ses habitants et de ses visiteurs, est aujourd’hui au centre d’interrogations.

Et ce, parce que «des projets structurants qui s’inscrivent dans la vision de ce PDU 2020-2024 n’ont pas été réceptionnés, même si les travaux ont été achevés dans les délais appropriés, selon les cahiers des charges», fait remarquer le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 10 juin.

Il s’agit notamment des projets relatifs à «la ligne du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Agadir, la création d’un marché de poissons et de restaurants à Bab Al Marssa, les aménagements paysagers, les espaces verts, la grande mosquée Assalam d’Agadir et

Ce retard accusé dans la réception de projets dont les travaux ont été achevés, indique Al Akhbar, interpelle le comité de pilotage du PDU d’Agadir 2020-2024, présidé par le wali de la région de Souss-Massa, surtout que la ville a grandement besoin des services de certains projets, notamment la ligne du BHNS et le CHU d’Agadir.

Certaines voix dans la ville, poursuit Al Akhbar, laissent entendre que le retard soulevé aujourd’hui serait programmé en vue d’organiser l’inauguration de ces projets à l’approche de certaines manifestations continentales et mondiales, pour faire croire qu’il s’agit de nouveaux projets lancés à cette occasion.

Enfin, rappelle Al Akhbar, le comité de pilotage, présidé par le wali de la région de Souss-Massa et composé de différents intervenants dans le circuit et les projets, conformément aux dispositions de la convention-cadre relative au financement et à l’exécution du Programme de Développement Urbain de la ville d’Agadir 2020-2024, se réunit tous les trois mois pour assurer le suivi de la mise en œuvre des différentes composantes de ce PDU.