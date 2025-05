À Agadir, le boulevard Mohammed Cheikh Saadi se refait une beauté

Ce projet de grande envergure s’inscrit dans le cadre du programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, signé devant le roi Mohammed VI le 4 février 2020. Artère stratégique de la capitale du Souss, le boulevard Mohammed Cheikh Saadi dessert plusieurs quartiers: Charaf, Talborjt, le quartier Suisse.

L’ouvrage comptera une longueur de 1.100 mètres et une largeur de 9 mètres, y compris des zones de stationnement désignées sur le côté gauche, tandis que sur le côté droit, le chantier prévoit 2 mètres de chaussée en béton lavé, une rangée d’arbres et un dispositif d’éclairage public. Il s’agit également de créer une piste cyclable en asphalte rouge de 3 mètres et une autre piétonne en béton lavé de 4 mètres.

Le côté gauche du boulevard, qui s’étend jusqu’à l’intersection avec l’autoroute urbaine d’Agadir, comprend 5 mètres de trottoir en béton lavé avec une rangée d’arbres, offrant un cadre plus apaisé pour les habitants des quartiers avoisinants.

Dans une déclaration pour Le360, Saïd El Massoudi, militant associatif à Agadir, a souligné que les chantiers royaux en cours de réalisation ont donné un nouvel élan au tourisme et à l’économie locale, plaçant Agadir parmi les principales villes dotées d’infrastructures avancées à l’échelle nationale.

Il a salué les efforts des différentes parties prenantes pour assurer la réussite de ces programmes structurants qui ont transformé la ville en une destination touristique à fort potentiel.