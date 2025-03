Agadir: les travaux d’aménagement de l’entrée sud de la ville officiellement lancés

Les travaux d’aménagement de l’entrée sud d’Agadir ont officiellement démarré. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de développement urbain 2020-2024, signé devant le roi Mohammed VI en février 2020. Ici l’ambition est double: améliorer l’accessibilité de la ville tout en renforçant son attractivité économique, touristique et sociale.

Ce chantier fait partie d’un plan plus global de modernisation des infrastructures routières de la ville. Outre l’entrée sud via Drarga, d’autres axes stratégiques sont concernés. «Nous avons déjà finalisé l’entrée nord par Anza, ce qui a considérablement amélioré la fluidité du trafic dans cette zone», déclare Abdallah Boulghmair, vice-président de la commune d’Agadir. «Prochainement, les travaux s’étendront également à l’entrée de la ville via Tikiouine, en empruntant l’autoroute urbaine qui traverse plusieurs quartiers clés», ajoute-t-il.

Cette dynamique d’aménagement s’inscrit dans la perspective des grands événements sportifs à venir. Agadir accueillera plusieurs matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et, potentiellement, des rencontres de la Coupe du Monde 2030 organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal. L’accélération des travaux est donc une priorité.

Lancement des travaux d'aménagement de l'entrée d'Agadir via Drarga sur la RN11 reliant la ville à Marrakech. (M.Oubarka/Le360). le360

Pour les habitants et les usagers de la route nationale 11, cet aménagement est plus que nécessaire. Cet axe est en effet l’un des plus empruntés par les visiteurs venant de Marrakech et des provinces du sud. «Cette route est un véritable poumon pour la circulation entre le Nord et le Sud du pays», affirme Zouhair Mouloud, résident d’Agadir. «Elle joue un rôle économique et social crucial, notamment pour les déplacements des citoyens», précise-t-il.

Un autre point particulièrement apprécié est le rythme soutenu des travaux. «Ce qui est impressionnant, c’est que les travaux se poursuivent 24h/24 et 7j/7. C’est une excellente chose», relève-t-il.

Lire aussi : Stade Adrar à Agadir: les travaux d’aménagement avancent à grands pas

Au-delà des routes, d’autres infrastructures sont en cours d’amélioration dans la ville. «L’élargissement des voies, le renforcement de l’éclairage public et l’aménagement d’espaces verts autour des entrées de la ville font partie intégrante du projet», explique Abdallah Boulghmair. «L’objectif est d’offrir aux habitants et aux visiteurs un cadre de vie plus agréable et fonctionnel», conclut-il.

Les habitants d’Agadir espèrent désormais le respect des délais afin d’éviter les désagréments liés aux embouteillages, notamment à l’approche de la saison estivale, période de forte affluence touristique.