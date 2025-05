Agadir: les habitants et commerçants du quartier Adrar en colère contre le conseil communal

Les habitants et commerçants du quartier Adrar à Agadir sont en colère. Ils dénoncent l’absence d’accès direct à leur quartier, ce qui le met dans une situation d’isolement par rapport aux zones voisines.

La Fédération des associations de la société civile des quartiers de Tilila et d’Adrar, l’Union des propriétaires de logements et les acteurs de la société civile ont indiqué, dans des déclarations pour Le360, avoir déjà fait part de leurs doléances aux autorités compétentes.

Ils réclament l’ouverture d’une voie d’entrée depuis la route reliant le rond-point de Tikiouine et le rond-point de l’axe est-ouest en direction du quartier Tikiouine sur la rue Imilchil.

Interrogé par Le360, le conseil communal d’Agadir a affirmé que «cette demande ne peut pas être satisfaite car cette route n’est pas prévue dans le plan d’aménagement du grand Agadir et que le problème ne peut être résolu qu’avec l’approbation de toutes les parties impliquées dans ce plan».

«Cet accès facilitera la circulation quotidienne des résidents», note l’un des habitants et permettra en outre «d’améliorer l’accès aux services sociaux et économiques, tels que les transports, l’éducation, la santé et accélérera les interventions des patrouilles de la Sureté nationale et de la Protection civile en cas de besoin».

De plus, a-t-il ajouté, cette route «permettra de créer une dynamique économique et d’encourager l’investissement et le commerce dans ce quartier qui a une forte densité de population».