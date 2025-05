Agadir: les commerçants dénoncent l’état déplorable des infrastructures du souk El Had

Malgré les milliards de centimes investis dans sa réhabilitation, le souk El Had d’Agadir continue de présenter de nombreuses défaillances. Une situation qui suscite une vive colère parmi les commerçants et les visiteurs, lesquels pointent du doigt le conseil communal d’Agadir, présidé par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Radouane Ouri, président de l’Association Forum Vision Agadir pour le développement social, déplore l’état «catastrophique» des infrastructures du marché. Selon lui, la situation devient particulièrement préoccupante en saison des pluies, lorsque le souk se transforme en mares d’eau, mettant en danger la sécurité et la santé aussi bien des commerçants que des clients. Il pointe également du doigt l’obstruction des canaux d’évacuation des eaux pluviales et usées, contraignant les commerçants à recourir à des solutions individuelles pour faire face aux inondations.

Selon lui, «la qualité des travaux réalisés dans le complexe laisse à désirer», notamment la décoration en bois, incomplète et de piètre qualité, qui a même conduit à l’effondrement de certaines parties. Face à ces défaillances, certains commerçants ont été contraints d’installer eux-mêmes des abris de fortune pour se protéger du soleil et de la pluie. Il a également dénoncé «la situation catastrophique des fontaines», qui, bien qu’ayant coûté des sommes considérables, n’ont jamais été mises en service. Aujourd’hui, elles sont devenues des points noirs au sein du marché, servant de lieux de mendicité et de dépôts d’ordures, portant ainsi atteinte à l’image du complexe, pourtant fréquenté chaque jour par des milliers de visiteurs, Marocains et étrangers.

Dans une déclaration à Le360, l’intervenant s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles les lampes installées dans le marché restent hors service, tout en dénonçant la négligence manifeste dont souffrent les rares espaces verts du site.Il a tenu pour responsable le conseil communal d’Agadir, dirigé par Aziz Akhannouch, affirmant que «ce dernier a ignoré de nombreuses correspondances concernant les problèmes auxquels est confronté le souk, ce qui a poussé les commerçants à monter au créneau et sauver ce qui peut l’être».

De son côté, Mohamed, l’un des commerçants du souk, déplore les coupures de courant fréquentes et inexpliquées, qui engendrent des pertes financières pour les professionnels, surtout lorsque ces coupures coïncident avec des épisodes pluvieux.

Il a appelé les autorités concernées à intervenir dans les plus brefs délais pour trouver des solutions.