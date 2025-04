Agadir: les chauffeurs de petits taxis en colère contre le conseil communal

Les chauffeurs de petits taxis à Agadir sont mécontents de la gestion de ce secteur par la commune de la ville. Cette déception provient de plusieurs dysfonctionnements pointés par ces professionnels, dont essentiellement la suppression par la mairie dirigée par Aziz Akhannouch d’un certain nombre de stations, ainsi que de la non-installation de panneaux sur d’autres.

«Le conseil municipal d’Agadir a largement marginalisé le secteur des taxis qui est actuellement confronté à de nombreux problèmes, comme la suppression de certaines stations dans la zone urbaine, laissant les professionnels dans un état d’incertitude», a indiqué, dans une déclaration pour Le360, Larbi Ahoular, secrétaire général du bureau syndical des chauffeurs de taxi de la région Souss-Massa.

Il a expliqué que ces décisions «soudaines et incompréhensibles» causent des pertes financières aux conducteurs de taxis à travers de nombreuses infractions au code de la route qui sont dues à l’absence de panneaux indiquant les endroits où le stationnement est autorisé.

Le même ras-le-bol a été exprimé par Hassan Abou Mahassin, secrétaire régional du syndicat démocratique des transports dans la région de Souss-Massa (secteur des taxis), qui cite quelques exemples des zones où ces stations ont été supprimées, pénalisant aussi les clients: devant Souk El Had, près des hôtels…

Pour y remédier, ces deux professionnels ont appelé la mairie à adopter une approche participative pour impliquer les différentes parties prenantes dans ce secteur.

Interrogé à cet effet par Le360, Abdallah Boulghmair, vice-président du conseil communal d’Agadir et président de la commission de la circulation et de la mobilité, a indiqué que la mairie, en coordination avec les autorités compétentes, a lancé une discussion concernant ces stations pour identifier les zones où il y a un déficit de transport au sein de la zone urbaine avec pour objectif d’améliorer le service et répondre aux attentes des citoyens.

Il a ajouté que la municipalité, en collaboration avec ces autorités, planche sur la réglementation du secteur en définissant le champ d’action de chaque type de taxi et en veillant à ce que les professionnels respectent les décisions qui seront prises à cet effet.

«Les travaux ont déjà commencé dans un certain nombre de stations et seront lancés prochainement dans d’autres, comme la station Sidi Youssef près du lycée technique Idrissi», a-t-il fait savoir.