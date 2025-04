Agadir: la vidéosurveillance pour endiguer la criminalité

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) s’apprête à installer des dizaines de caméras de surveillance sur plusieurs axes routiers, places publiques, grandes avenues et espaces à forte affluence d’Agadir, dans le but de lutter contre la criminalité et de contenir les actes de délinquance.

C’est ce que rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 18 avril. Le quotidien explique que cette initiative inscrit Agadir dans la lignée des grandes villes marocaines équipées de systèmes de vidéosurveillance de haute précision, permettant aux autorités de surveiller à distance les mouvements suspects et d’intervenir rapidement. La ville, devenue tentaculaire avec des quartiers éloignés et une circulation dense, nécessitait un tel dispositif pour mieux encadrer la sécurité publique.

Par ailleurs, Al Akhbar précise que ce projet s’inscrit également dans le cadre des préparatifs des grands événements à venir, notamment la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du Monde 2030 que le Maroc va organiser. À cet effet, ajoute la même source, près de 2.000 caméras seront installées sur environ 1.000 sites stratégiques, assurant une couverture optimale des manifestations sportives et culturelles. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale pilotée par le ministère de l’Intérieur pour doter les principales villes du pays de systèmes de surveillance modernes, alors que le royaume s’apprête à accueillir plus de 30 millions de visiteurs dans les prochaines années.

Pour le cas d’Agadir donc, les caméras seront installées dans différentes zones et espaces publics. Elles seront directement connectées à un centre de contrôle et de communication, une infrastructure sécuritaire intégrée dédiée à la gestion des opérations de terrain et à la réponse aux appels d’urgence des citoyens. Cette salle jouera aussi un rôle crucial dans la régulation de la circulation et la gestion du système de surveillance urbaine.

Comme le détaille la publication, ce centre de services vise à regrouper plusieurs opérations sécuritaires essentielles dans un espace unique et intégré, équipé d’une infrastructure informatique avancée. Il permettra à une équipe spécialisée de policiers formés de gérer les opérations de sécurité dans la ville d’Agadir, en recevant notamment les appels d’urgence via le numéro 19, avant de coordonner l’intervention des patrouilles sur le terrain et d’assurer le suivi des opérations jusqu’à leur aboutissement.

Selon les sources d’Al Akhbar, les caméras installées récemment dans plusieurs villes marocaines sont dotées de fonctionnalités avancées, telles que la reconnaissance faciale et la lecture automatique des plaques d’immatriculation. Ces technologies permettront de renforcer la lutte contre la criminalité en suivant les mouvements des criminels et des délinquants en temps réel, facilitant ainsi leur arrestation rapide et réduisant considérablement les risques et les agressions.