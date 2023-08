Vidéosurveillance: 700 caméras pour Casablanca

Les autorités de Casablanca ont alloué un budget de 1,2 milliard de dirhams pour permettre au réseau des caméras de surveillance, réparties dans les différentes artères de la ville, d’être relié au centre de contrôle du trafic routier.

Al Ahdath Al Maghribia relaie, pour ce mercredi 2 août, le fait que le conseil de la ville a approuvé à l’unanimité, la semaine dernière, une modification de l’annexe n°3 de la convention relative à la réalisation d’un Poste central de commandement et de coordination.

Ces crédits sont destinés à acquérir 130 kilomètres de câbles, un centre d’information ainsi que d’autres équipements, dans le but d’assurer le contrôle et l’accompagnement du trafic dans les différents boulevards.

Le budget prévisionnel de ce projet est passé de 460 à 975 millions de dirhams renchérissant ainsi son coût, après évaluation, à 1,2 milliard de dirhams.

Cette réactualisation nécessite une enveloppe supplémentaire de 746 millions de dirhams. Le financement de projet sera assuré par le conseil de la région de Casablanca-Settat, le conseil de la ville de Casablanca et la société de développement local Casa Transport.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que le Poste central de commandement et de coordination sera relié au réseau de caméras de surveillance réparties dans les différents quartiers de la ville. Il s’agit de 700 caméras, installées dans 330 emplacements en plus de 300 unités fixées autour des carrefours routiers.

L’initiative du conseil de la ville de Casablanca s’inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité dans les boulevards et les ronds-points, que ce soit en matière d’encombrement de la circulation ou des vols à l’arraché ou autres.

Les autorités ont procédé, le 7 avril dernier, à l’inauguration du Poste central de commandement et de coordination en tant que centre de sécurité intégré chargé de la gestion de la sécurité routière, le développement des mécanismes de la police secours et l’intégration de la technologie dans la surveillance urbaine, via des caméras.